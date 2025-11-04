Suncom Energy, specialist in duurzame industriële warmte, kondigt drie nieuwe klanten aan in Nederland: Confiserie Napoleon (snoep), Sachem (farma/chemie) en een Nederlandse bierbrouwerij. Daarmee groeit het aantal bedrijven dat kiest voor de innovatieve Power to Heat (P2H)-technologie van Suncom, die groene stroom omzet in warmte van industriële kwaliteit.

De Nederlandse installaties volgen op eerdere projecten in Spanje, waaronder bij babyvoedingsproducent Smileat, chipsfabrikant Patatas Fritas Maribel en een tomatenverwerker. De snelle uitbreiding markeert een nieuwe fase voor Suncom, dat warmte en elektriciteit koppelt om de industrie te helpen verduurzamen zonder het elektriciteitsnet extra te belasten.

Suncom snoept gasverbruik af voor Napoleon

Bij Confiserie Napoleon in Breskens combineert Suncom zijn P2H-oplossing met CST (Concentrated Solar Thermal), waarmee zonlicht direct wordt omgezet in hoge-temperatuurwarmte.

Het resultaat:

27% minder gasverbruik

32% minder elektriciteitsverbruik

315 ton CO₂-reductie per jaar

“Suncom snoept zo stevig wat van ons gas- en elektriciteitsverbruik af,” zegt Wim Rutten, CEO van Confiserie Napoleon. “Het blijkt een geweldige oplossing te zijn voor bedrijven zoals het onze die warmte nodig hebben in het productieproces, maar ook de stap willen zetten naar duurzame energie.”

Power to Heat: elektriciteit omzetten in industriële warmte

De Power to Heat-technologie van Suncom Energy zet groene stroom – van zon, wind of het elektriciteitsnet – om in directe warmte tot 300°C. Zo kunnen fabrieken bestaande, op fossiele brandstoffen draaiende installaties vervangen of aanvullen, zonder verlies aan prestaties of continuïteit.

“Onze klanten draaien op warmte, maar hun marges staan onder druk door stijgende energiekosten en volatiele energiemarkten,”zegt Arntz. “Met Power to Heat kunnen ze hun CO₂-uitstoot en de energiekosten verminderen zónder hun productieprocessen aan te passen. De fabriek fungeert als een ‘warmtebatterij’: ze gebruikt stroom wanneer die overvloedig en goedkoop is, en zet die om in warmte voor later gebruik.”

Crowdfunding goed van start: al ruim € 800.000 opgehaald Crowdfunding goed van start

Om de groei te versnellen, startte Suncom begin oktober een crowdfunding via converteerbare obligaties. In de eerste weken is al € 821.000 opgehaald, op weg naar het doelbedrag van € 3,25 miljoen. Het kapitaal wordt gebruikt om de operationele capaciteit en internationale uitrol van Suncom’s P2H-oplossingen te versnellen.

Warmte als sleutel bij netcongestie

Suncom’s aanpak sluit naadloos aan bij de groeiende behoefte aan oplossingen voor netcongestie. Door industriële warmte te koppelen aan flexibele elektriciteitsvraag, kunnen fabrieken overtollige duurzame stroom benutten op momenten van overschot – en zo helpen het elektriciteitsnet in balans te houden.

“De industrie verbruikt drie keer zoveel warmte als elektriciteit,” zegt Arntz. “Warmte is de stille motor van onze economie. Als we warmte en elektriciteit slim verbinden, creëren we flexibiliteit én versnellen we de energietransitie.”

Foto: Suncom installatie bij Smileat