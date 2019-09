Drie finalisten ‘MVO-manager van het jaar 2019’ bekend

Sander Dekker (Manager Sustainability bij Van Oord), Jolanda Soons -Dings (Sustainability Program Leader Lamb Weston / Meijer) en Arnoud van Vliet (Manager CSR & Quality Zeeman) zijn genomineerd voor de titel ‘MVO-manager van het jaar 2019’. Een deskundige jury heeft hen geselecteerd uit een shortlist met 10 kandidaten die de meeste stemmen kregen bij een peiling onder zo’n 600 MVO-managers.

De 7de editie van deze verkiezing wordt georganiseerd door adviesbureau Sustainalize en partners Moonen Packaging en Office Depot. De winnaar wordt verkozen en bekend gemaakt op 7 november tijdens het 19de Nationaal Sustainability Congres.

Over de finalisten zegt de jury:

Sander Dekker: Door het geduldig creëren van intern draagvlak en het bestuurlijk agenderen heeft Sander afgelopen jaar verschillende wapenfeiten gerealiseerd binnen het grote familieconcern Van Oord. Hij is een voortrekker in het integreren van duurzaamheid in de strategie van de onderneming. Bovendien zet hij zich, bijvoorbeeld als MVO-sparringpartner, in voor de verduurzaming van de maritieme- en waterbouwsector.

Jolanda Soons-Dings: Jolanda is een ‘doener’ die niet opgeeft om haar duurzame dromen te verwezenlijken. Met haar agrarische roots, studie in Wageningen en 29 jaar ervaring in de levensmiddelenindustrie heeft ze veel kennis en weet ze wat er echt toe doet. Deze diepe kennis zet ze nu al 18 jaar in voor Lamb Weston / Meijer, waarvan 8 jaar als Sustainability Program Leader. Door zich met hart en ziel in te zetten heeft ze het onder andere voor elkaar gekregen dat duurzaamheidsthema’s, zoals voedselverspilling en het verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zowel binnen de organisatie als in de keten, hoog op de agenda staan.

Arnoud van Vliet: Arnoud is authentiek. Hij is intrinsiek gemotiveerd om verandering teweeg te brengen en heeft ervoor gekozen dit te doen binnen prijsvechter Zeeman, waardoor het toegankelijk is voor het grote publiek. Zijn ambitie en activiteiten gaan over de kern van het bedrijf: hij is concreet aan de slag gegaan met bijvoorbeeld het creëren van transparantie in de keten. Bovendien zet hij zich in voor verandering in de textielindustrie door actief betrokken te zijn bij multi-stakeholder initiatieven.

Eerder werden achtereenvolgens Annette van Waning (Vebego), Anniek Mauser (Unilever), Carola Wijdoogen (NS), Birgitta Kramer (Vitens), Tanja Roeleveld (Landal Greenparks) en Geanne van Arkel (Interface) uitgeroepen tot MVO manager van het jaar.

Stemming geopend voor de finale

Abonnees op de nieuwsbrief van Duurzaam ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) worden uitgenodigd hun stem uit te brengen op een van de drie genomineerden. Deze stemmen wegen voor 60 procent mee. Op het Nationaal Sustainability Congres op 7 november, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stemmen wegen voor 40 procent mee.

De MVO-Manager van het Jaar 2019 wint, naast de bokaal, een prachtig weekendarrangement voor twee personen in het duurzame hotel QO Amsterdam.

Samenstelling jury

De jury bestaat uit zeven deskundigen uit het MVO-veld:

Vera Dalm, hoofd Expertise Centrum Duurzaamheid en MT-lid ASN Bank;

Gé Moonen, directeur Moonen Packaging;

Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland;

Ruud Koornstra, duurzame ondernemer en Energiecommissaris van Nederland;

Folkert van der Molen, marketing manager bij adviesbureau Sustainalize;

André Nijhof, associate professor European Institute for Business Ethics, Nyenrode Business Universiteit.

