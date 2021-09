Drie duurzaamheidstoppers genomineerd voor de Harper’s Bazaar Woman of the Year Awards

In november is het weer zover: dan reikt Harper’s Bazaar de Woman of the Year Awards uit, en jij kunt stemmen op de genomineerden. Maar liefst 3 van de 15 genomineerden zijn toppers op het gebied van duurzaamheid: Paulette van Ommen, Marjan Minnesma en Valérie Masson-Delmotte.

Paulette van Ommen

Paulette van Ommen leidde jarenlang de klimaatagenda bij DSM, werkte daarvoor vanuit EY als senior adviseur duurzaamheid voor oud-premier Balkenende en is sinds kort directeur gezondheid & duurzaamheid bij Ahold Delhaize Europa & Indonesië. [Paulette van Ommen is dus wat je noemt een echte koploper als het gaat om duurzaamheid.] Ze helpt graag: van startende sociale ondernemers tot CEOs van grotere bedrijven en van NGOs tot aanjagers van creatieve campagnes. Ze geeft anderen het vertrouwen om de lange weg tot verduurzaming van de industrie – of dit nou voedsel- of mode is – te beginnen of juist te versnellen!

Marjan Minnesma

Marjan Minnesma is milieu-activiste en directeur van stichting Urgenda. Met Urgenda won Marjan Minnesma een rechtszaak tegen de staat om de CO2 uitstoot in Nederland te verminderen. Een historische overwinning, en tot de dag van vandaag speelt Marjan Minnesma en Urgenda een hele grote rol in het aanpakken van de klimaatverandering door de strijd aan te gaan met de overheid en grote, vervuilende bedrijven als Shell.

Valérie Masson-Delmotte

Valérie Masson-Delmotte is een Franse paleo-klimatoloog en invloedrijk klimaatwetenschapper. Ze is sinds 2015 veelgeprezen co-voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties en was hoofdauteur van eerdere rapporten. Onlangs kwam onder haar leiding het zesde rapport uit dat geen twijfel meer laat bestaan: de klimaatverandering is ongekend groot, en het is overduidelijk dat de opwarming wordt veroorzaakt door de mens.

