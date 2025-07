Door netcongestie kan Autobusbedrijf Doornbos uit Groningen geen laadinfrastructuur op eigen terrein realiseren. Toch zet het touringcarbedrijf volgende week zijn eerste volledig elektrische touringcar in. De Yutong T12E is een van de eerste elektrische touringcars in Noord-Nederland. Doornbos laadt het voertuig op een exclusieve PartnerPark-laadplek bij het openbare snellaadstation van LEAP24 aan de Lamsoor in Groningen. Daarmee zet het bedrijf niet alleen in op duurzaamheid, maar speelt het ook in op de zero-emissiezone die vanaf 1 april 2025 in Groningen van kracht is.

De vaste laadplek biedt Doornbos 24/7 gegarandeerde toegang tot 100% groene stroom, zonder wachttijd of afhankelijkheid van de netcapaciteit op eigen terrein. Daarmee is het een concreet voorbeeld van hoe ondernemers de energietransitie kunnen voortzetten ondanks netwerkbeperkingen.

“Steeds meer klanten vragen om duurzaam vervoer,” zegt Adrie Oostenbrug, directeur van Doornbos. “Deze elektrische touringcar sluit daar perfect op aan. Maar op ons terrein hebben we te maken met netcongestie. Dankzij LEAP24 kunnen we tóch doorpakken. We hebben nu een vaste, betrouwbare laadplek op zo’n 10 minuten afstand.”

Creatieve oplossing voor groeiend knelpunt

Volgens NVM Business is inmiddels meer dan 50% van de bedrijventerreinen in Nederland getroffen door netcongestie. Dat belemmert verduurzaming van logistiek en mobiliteit. Het initiatief van Doornbos en LEAP24 laat zien dat samenwerking met bestaande laadinfrastructuur uitkomst kan bieden.

Pelle Schlichting, directeur van LEAP24: “De energietransitie vraagt om creatieve oplossingen. Met PartnerPark helpen we bedrijven zoals Doornbos vooruit – ook als het net het (nog) laat afweten. Deze toepassing laat zien dat professioneel elektrisch groepsvervoer mogelijk is, zonder op eigen terrein te hoeven laden.”

Toepasbaar op breder segment

De toepassing van PartnerPark is een primeur voor het touringcarsegment. Eerder werd het concept al ingezet door transportbedrijven met elektrische trucks. LEAP24 ziet nu ook toenemende interesse vanuit professionele personenvervoerders zoals touringcarbedrijven, groepsvervoer en Valys-diensten – met grote voertuigen en een vaste laadbehoefte.

“Voor veel bedrijven draait het om zekerheid: toegang tot stroom op het moment dat het nodig is. PartnerPark biedt die zekerheid: goed bereikbare locaties en gegarandeerde beschikbaarheid,” zegt Schlichting.