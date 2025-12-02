TenneT gaat in Noord-Brabant de komende twee jaar 805 megawatt (MW) aan capaciteit op het hoogspanningsnet vrijgeven. Dat is ruim 5 keer het vermogen van Den Bosch en vergelijkbaar met een derde van de huidige elektriciteitsvraag van de provincie. Het gaat specifiek om ruimte voor afname van elektriciteit, niet om teruglevering.

Dit inzicht is gebaseerd op nieuwe, lagere groeicijfers van de elektriciteitsvraag van huishoudens en ondernemers in de provincie (200 MW) en een doorrekening van de impact van uitbreidingen van het hoogspanningsnet in het recent gepubliceerde Investeringsplan 2026 (605 MW). Robert Kuik, directeur Netwerkplanning bij TenneT: ‘Dit is ontzettend goed nieuws voor een provincie waar het net in 2022 zijn maximale capaciteit bereikte maar verduurzaming, woningbouw en economische groei centraal staan.’

Het hoogspanningsnet heeft vrijwel overal in Nederland zijn maximale capaciteit bereikt. Bij de berekening van de belasting van het net moeten de netbeheerders onder andere rekening houden met wat zij noemen autonome groei. Dat is groei van het elektriciteitsverbruik waar zij geen vat op hebben. Zoals huishoudens die meer stroom gaan gebruiken voor elektrische auto’s en warmtepompen en ondernemers die meer stroom verwachten af te nemen binnen de ruimte die zij hebben in hun huidige contract. Actuele cijfers laten zien dat de groei van de stroomvraag in Brabant minder snel gaat dan eerder verwacht. ‘Hierdoor kan TenneT in een deel van West-Brabant per direct zo’n 200 megawatt vrijgeven aan klanten op de wachtlijst; 80 megawatt daarvan gaat naar regionale netbeheerder Enexis’, stelt Kuik. Hierdoor kan ook Enexis een aantal ondernemers die op de wachtlijst staan transportvermogen aanbieden. De regionale netbeheerder berekent momenteel door voor welke bedrijven dit geldt. Zij ontvangen in februari bericht.

Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Bas Maes (Energie): ‘Goed dat TenneT extra capaciteit vrijgeeft op het hoogspanningsnet. Dat helpt nog niet iedereen, maar dit is wel een flinke stap vooruit. Energie is een basisbehoefte voor woningbouw en economische groei. We moeten door met uitbreiden, zodat steeds meer bedrijven en huishoudens aangesloten kunnen worden. TenneT levert de komende jaren meer capaciteitsprojecten op. Als provincie maken we ons sterk om waar mogelijk te versnellen.’

Uitbreiding hoogspanningsnet in Tilburg en Geertruidenberg

Consumenten en ondernemers verwarmen, rijden en produceren steeds meer elektrisch en wekken steeds meer groene stroom op die zij aan het net willen terug leveren. Om al die stroom te kunnen transporteren werkt TenneT inmiddels op ruim 50 plaatsen in Brabant aan de uitbreiding en verzwaring van het hoogspanningsnet. De komende jaren neemt de netbeheerder diverse projecten in gebruik. In 2026 verwacht TenneT met de oplevering van een extra transformator op hoogspanningsstation Geertruidenberg 200 MW vrij te spelen in West-Brabant. Die ruimte op het hoogspanningsnet komt bovenop de 200 MW die per direct in deze regio vrijkomt. In 2027 plaatst de netbeheerder nog een transformator op station Geertruidenberg en neemt het een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg in gebruik waardoor er in Oost, Zuid en Zuidwest Brabant nog eens 405 MW aan ruimte op het hoogspanningsnet beschikbaar komt (1, 2 en 3).

‘Spitsmijden’ blijft noodzakelijk

‘Dit is een hele mooie en grote stap, maar we zijn er nog niet. Op veel plaatsen is de wachtlijst groter dan de ruimte die we de komende twee jaar kunnen vergeven. Daarmee zijn er ook nog steeds gebieden in Brabant waar we voorlopig geen ondernemers op de wachtlijst kunnen helpen en het blijft onze absolute prioriteit om ook deze bedrijven zo spoedig mogelijk transportcapaciteit te bieden’, zegt Kuik. ‘Zo kunnen we ondernemers die direct of via het provinciale net van Enexis aangesloten zijn op het hoogspanningsnet in Noordoost-Brabant mogelijk pas tussen 2033 en 2036 helpen. Om deze klanten op de wachtlijst in hun wens te kunnen voorzien moeten we namelijk eerst een nieuw hoogspanningsstation in Wijchen bouwen.’ Voor heel Brabant, maar met name voor deze regio, doen we een oproep aan alle bedrijven om te helpen de spits te mijden. Want dit kan, vooruitlopend op de investeringen, al ruimte creëren op het elektriciteitsnet. Ook energie besparen vermindert de druk op het volle elektriciteitsnet.