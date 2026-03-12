Met NEXT level casco wordt een belangrijke stap gezet richting CO₂-arm bouwen. Deze nieuwe generatie betoncasco’s verlaagt de materiaalgebonden CO₂-uitstoot met circa 75 procent ten opzichte van traditionele betoncasco’s. Het concept werd ontwikkeld door TBI WOONlab, het innovatielab van ERA Contour, Hazenberg en Koopmans, in samenwerking met Voorbij Prefab en VBI. In Roosendaal zijn inmiddels de eerste vier woningen gerealiseerd met deze innovatieve bouwmethode door TBI-onderneming Hazenberg.

Het NEXT level casco laat zien hoe innovatie, ketensamenwerking en industriële bouwmethoden samen kunnen bijdragen aan duurzamere woningbouw. TBI WOONlab speelde daarbij een belangrijke rol als initiator en verbinder: het lab bracht ontwikkelaars, bouwers, producenten en kennispartners bij elkaar om nieuwe oplossingen sneller van idee naar praktijk te brengen.

“Het belangrijkste uitgangspunt was laten zien dat vernieuwing mogelijk is,” zegt Dick van Ginkel, technisch innovatiemanager bij TBI WOONlab. “Als sector moeten we een stap hoger gaan acteren om onze CO₂-ambities waar te maken. Door samen te werken met verschillende partijen kunnen we die innovatie ook echt realiseren.”

Innovatie in beton

Het NEXT level casco combineert meerdere innovaties in materiaalgebruik en productie. Zo worden cementvervangers toegepast in betonmengsels en wordt biochar toegevoegd aan betonwanden, waardoor CO₂ permanent in het materiaal wordt opgeslagen. De innovatieve prefab betonelementen worden geproduceerd door Voorbij Prefab, waar de nieuwe betonrecepturen op industriële schaal worden toegepast.

“Voor prefab beton ligt de grootste winst in cementreductie,” zegt Niki Loonen, adviseur duurzaam beton bij TBI. “Door minder cement te gebruiken en alternatieve bindmiddelen toe te passen, en materialen toe te voegen die CO₂ opslaan, kunnen we de impact van beton drastisch verlagen.”

Daarnaast worden in dit project voor het eerst in Nederland cementloze kanaalplaatvloeren van VBI binnen seriematige woningbouw toegepast. Deze ontwikkeling vermindert de CO₂-impact van beton verder.

Van innovatie naar praktijk

De eerste toepassing van het NEXT level casco vindt plaats in project Beekhof in Roosendaal, waar Hazenberg de betoncasco’s van vier woningen heeft gerealiseerd. Het project fungeert als demonstratie voor toekomstige toepassingen en laat zien hoe innovatieve oplossingen daadwerkelijk op de bouwplaats kunnen worden toegepast. De ontwikkeling kreeg een belangrijke impuls vanuit de TBI Klimaattrein, het fonds en netwerk van TBI dat innovatieve initiatieven ondersteunt om CO₂-uitstoot in de bouw te verminderen. Binnen TBI WOONlab wordt het concept inmiddels verder ontwikkeld om het ook in andere woningbouwprojecten toe te passen.

“Het liefst zien we dat dit een blauwdruk wordt,” zegt Van Ginkel. “Dat we deze oplossing straks standaard kunnen toepassen in onze woonconcepten en zo echt stappen zetten in de CO₂-reductie van de sector. Het zou daarbij helpen als er landelijk meer ruimte komt voor innovatie, bijvoorbeeld rond cementvervangers. Nu kost het nog veel tijd om per gemeente goedkeuring te krijgen van het bevoegd gezag.”

Met de ontwikkeling van het NEXT level casco laten de betrokken partijen zien dat de bouwsector een voortrekkersrol kan spelen in de materiaaltransitie. Door technische innovatie, ketensamenwerking en industriële productiekracht samen te brengen, ontstaat een realistisch CO₂-arm alternatief voor conventionele bouwmethoden.

V.l.n.r. | Thies van der Wal – VBI, Dick van Ginkel – TBI WOONlab, Niki Loonen – TBI