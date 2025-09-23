Afgelopen jaar heeft het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, Nicolaas G. Pierson Foundation, zich gericht op het ontwikkelen van een documentaire over de machtsgreep van de agro-industrie op de Nederlandse en internationale politiek. De grote agro- en bio-industriebedrijven hebben namelijk, buiten het zicht van de kiezers, een steeds grotere rol gespeeld in onze wet- en regelgeving. Ze bezetten sleutelposities in parlement en kabinet, letterlijk zoals op het Nederlandse ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Om hun handelen en invloed aan het licht te brengen, hebben de onderzoeksjournalistieke documentairemakers van Dutch Angle TV een documentaire gemaakt waarin deze invloed van Big Agro grondig onder de loep wordt genomen. Het resultaat is de ontmaskerende documentaire Boerocratie, waarin niemand minder dan onderzoeksjournalist van de Guardian George Monbiot zijn messcherpe analyses deelt. Op WereldDierendag, 4 oktober, zal de eerste vertoning van deze documentaireplaatsvinden in Tuschinski Amsterdam.

Voorafgaand aan de vertoning vindt de Dierendagdemonstratie plaats op de Dam in Amsterdam.

Aanleiding voor de documentaire

Het gaat in Nederland niet goed met de natuur. Ons bodemwater raakt vervuild, natuurgebieden versnipperd en vruchtbare aarde verdroogt. Genoeg reden voor de politiek om haar aandacht te richten op natuurherstel. We zien het tegenovergestelde gebeuren, en in het buitenland gebeurt hetzelfde. Grote agrobedrijven zoeken steun bij leiders die milieuwetgeving afschaffen: Bolsonaro in het Amazonegebied, Trump in Washington, BBB bewindslieden in Nederland. Hun impact is groot, de gevolgen verwoestend.

Hoe hebben de multinationals achter vlees, veevoer en pesticiden hun invloed in onze parlementaire democratie weten te vestigen? En was de razendsnelle opkomst van de BoerBurgerBeweging (BBB) het resultaat van een boerenopstand of van een strategie van de grote agrobedrijven en hun reclamebureau?

Hoeveel macht Big Agro uitoefent in de Nederlandse en internationale politiek, ziet u in Boerocratie.

Reserveer je ticket hier!