De KeukenGroep (DKG) intensiveert de samenwerking met ketenpartners voor een natuurinclusieve samenleving. Vier jaar geleden was DKG het eerste commerciële bedrijf dat samen met twee regionale boeren en ZLTO werk maakte van koolfstofopslag in landbouwgrond. Nu vult de marktleider in de keukenbranche die samenwerking aan met agroforestry op een biologische boerderij. Als kroon op het werk tekent DKG vandaag voor de CO2-certificaten van Stichting Nationale Koolstofmarkt. De ambitie: toewerken naar een jaarlijkse CO2-compensatie van 100 ton per jaar.

ZLTO en DKG startten de pilot in 2021 met koolstofboeren Joris de Jager en Johan Laurijsse waarbij CO₂ duurzaam in de grond wordt vastgelegd. De boeren richtten ieder speciaal percelen in voor CO₂ -opslag. Nu, vier jaar later, wijzen tests en bodemmonsters uit dat 30 ton CO₂ per jaar werd opgeslagen en dat er duidelijke verbeteringen in bodemgezondheid zijn. Daarom blijven boeren Joris en Johan niet alleen aan boord, maar selecteren ze ook meer percelen voor opslag.

Meer boeren, meer ambities

Bovendien wordt het gezelschap uitgebreid met Bio in de Polder, het biologische familiebedrijf van Paul en Janine den Dunnen in Lage Zwaluwe. Het bedrijf doet vanaf nu aan agroforestry met een nieuwe walnotenboomgaard van 370 bomen. Hiermee realiseert Bio in de Polder koolstofcertificaten, goed voor 90 ton CO₂-opslag. De certificaten helpen DKG op weg naar klimaatneutraal en sluiten aan bij het landelijke Collectief Natuurinclusief. De ondertekening van de samenwerking vindt plaats op het erf van Bio in de Polder. Dit wordt het eerste samenwerkingsproject rond gecertificeerde CO2-vastlegging met agroforestry.

Innovatieve teeltmethoden



Voor natuurinclusieve landbouw zijn ketensamenwerkingen cruciaal. Zo zijn verdienmodellen voor koolstofboeren afhankelijk van vraag en aanbod, is er een verhoogde administratieve last, metingen en investeringen (en dus kosten).

Klimaatoplossingen vragen om ketensamenwerkingen

Het werken aan klimaatoplossingen vraagt dus (extra) inspanning van de landbouw. Tegelijkertijd ligt hierin een kans. De samenwerking tussen DKG, ZLTO en de boeren laat zien dat zij gezamenlijk in staat zijn CO2-uitstoot te verwijderen (ipv verminderen). DKG investeert hiermee bovendien in een belangrijke partner voor de productie van de biobased materialen die zij nodig hebben voor duurzame innovaties in de productielijn. Zo helpen boeren en industrie elkaar. Marktleider DKG laat zien dat duurzaamheid een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is.

CFO Simone Beks-Kröplin van DKG licht toe: “We zijn trots dat we deze certificaten als eerste bedrijf in Nederland mogen ontvangen, maar nog trotser ben ik op de uitbreiding van ons project. Vandaag markeert een belangrijke en logische vervolgstap binnen onze duurzaamheidsstrategie. We verlagen hiermee onze eigen CO₂-footprint en dragen actief bij aan klimaatoplossingen in de keten, door te blijven investeren in natuurinclusieve landbouw.”

Duurzaamheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid



Koolstofopslag en het gebruik van biobased materialen dragen volgens Simone bij aan een circulaire economie en lagere emissies. Door deze initiatieven te combineren, wil DKG bijdragen aan een klimaatpositieve keten waarin landbouw en industrie elkaar versterken. Simone: “De klimaattransitie vraagt om actie – niet alleen van overheden, maar juist van bedrijven met impact. Duurzaamheid is geen concurrentievoordeel, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom investeren we in Carbon Farming, agroforestry, circulaire productie en biobased innovaties. Mijn oproep aan andere grote bedrijven: neem je rol in de keten en investeer in oplossingen die écht verschil maken. Samen kunnen we onze CO₂-uitstoot terugdringen en bouwen aan een toekomstbestendige economie. Het is tijd om van woorden naar daden te gaan.”