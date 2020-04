DJ100 van start: lijst met jonge, duurzame koplopers meer nodig dan ooit

In deze onstuimige tijden is het belangrijker dan ooit tevoren om jonge, duurzame initiatiefnemers extra aandacht te bieden. Jonge mensen met een duurzame missie zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de crisis, maar hun initiatieven zijn tevens van groot belang om beter uit de crisis te komen en een duurzame toekomst te garanderen. Daarom organiseert SustainableMotion dit jaar weer de 7e keer de DJ100: de lijst die jonge, duurzame initiatiefnemers uit de schaduw stuwt en een boost geeft. De zoektocht naar de 100 duurzaamste jonge koplopers van 2020 start vanaf dinsdag 14 april.

Zoektocht 2020 van start

De zoektocht naar de duurzaamste jonge koplopers van Nederland loopt van 14 april t/m 15 mei. Jonge ondernemers, young professionals en studenten kunnen zichzelf of door iemand anders worden opgegeven via de website. Met de verhalen van de duurzame jongeren laten we samen zien dat duurzaamheid mogelijk is. De verkiezing is dan ook niet het eindpunt, maar het startpunt. DJ100’ers worden onderdeel van een actief netwerk met een kickstart aan mogelijkheden om hun verhaal verder onder de aandacht te brengen.

Juryberaad door experts

Na 15 mei kiest een vakjury de 100 duurzaamste koplopers van 2020. De jury bestaat uit tien spraakmakende personen op het gebied van duurzaamheid, waarbij een verdeling is gemaakt van jong en ervaren talent, met dit jaar o.a. Mark van Baal (oprichter Follow This), Folkert van der Molen (marketing manager Sustainalize) en Natascha Kooiman (oprichter Smaackmakers). Op donderdagavond 2 juli zijn we voornemens de Duurzame Jonge 100 van 2020 feestelijk te lanceren bij Circl in Amsterdam. Daarbij nemen we richtlijnen van het RIVM in acht: in het uiterste geval lanceren we de DJ100 van 2020 online.

Organisatie DJ100

De DJ100 is een not-for-profit initiatief van SustainableMotion, een projectbureau dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s die bedrijven en overheden frisse inzichten geven om toekomstbestendig te worden in een snel veranderende wereld. Wij geloven in de kracht van de jonge generatie en willen hun verhaal aan Nederland vertellen.

Als organisatie zijn we ons bewust van de uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt. Zoals altijd vind het aanmelden, het juryberaad en de verkiezing online plaats. Samen met onze partners, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ABN AMRO, Circl en MaatschapWij kijken we er naar uit om samen met de DJ100 aan Nederland te laten zien dat duurzaamheid mogelijk is.