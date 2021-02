Dit zijn de winnaars van de Sustainable Family Awards 2021

De Sustainable Family Awards zet duurzame initiatieven (alleen Belgische en Nederlandse) in de kijker. De winnaars in de 20 categorieën zijn bekend gemaakt. Maar liefst 17.000 personen stemden voor hun favoriete finalist. De winnaars zijn overwegend Belgische (Vlaamse) initiatieven. Tot de winnaars behoren echter ook drie Nederlandse bedrijven: De Vegetarische Slager (categorie Grote Onderneming), Little Dutch (Speelgoed) en Eneco (Energieleverancier).