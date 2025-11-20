Op 14 november werden in Maison de la Poste in Tour & Taxis voor het vierde jaar op rij de Belgische Trends Impact Awards uitgereikt. Dertien bedrijven vielen in de prijzen, waaronder Delhaize Le Lion en Revive voor de Trends Global Impact Award. De Trends Impact Awards zijn een initiatief van het businessmagazine Trends, uitgegeven door Roularta Media Group (RMG) en in samenwerking met PwC België en Antwerp Management School (AMS), om bedrijven te belonen voor hun voortrekkersrol in de creatie van een duurzame waarde voor de samenleving en/of in de energietransitie.

Trends bekroonde in samenwerking met PwC België en Antwerp Management School (AMS) dertien bedrijven die het afgelopen jaar uitblonken in de vertaling van hun duurzaamheidsstrategie naar projecten met een positieve impact op maatschappij en/of klimaat. De inspirerende sessies die voor het eerst in de namiddag werden aangeboden, de prijsuitreiking en het walking dinner in het Maison de la Poste op Tour & Taxis brachten meer dan 300 genodigden uit de wereld van duurzaamheid en het bedrijfsleven samen.

Vijf categorieën, elf winnaars

Ruim 60 bedrijven stelden zich kandidaat voor een van de vijf categorieën, gebaseerd op de methodologie van AMS. Door de brede reikwijdte van ESG- en SDG-doelstellingen kan een bedrijf niet in alle categorieën excelleren, maar een groot aantal Belgische bedrijven is inspirerend in één of meerdere facetten van duurzaamheid. In vier ​categorieën op vijf werd een opdeling gemaakt tussen grote bedrijven en kmo’s waardoor 11 bedrijven in de prijzen vielen. ​

De jury bestond uit journalisten van Trends, experts van PwC België en AMS en professionals op het gebied van duurzame ontwikkeling van gerenommeerde Belgische bedrijven. ​

Die juryleden analyseerden per categorie elk van de dossiers. Bedrijven die via grootschalige of verstrekkende initiatieven een maatschappelijke impact hebben gehad, of zich op een ongekende manier hebben onderscheiden in hun categorie gingen met een award aan de haal:

1. Climate action:

KMO: Locquet Power & Light

Grote bedrijven: Biolectric

2. Biodiversity:

KMO: Revive

Grote bedrijven: SGS Benelux

3. Equity & Inclusion:

Le monde d’Ayden

4. Health & Wellbeing:

KMO: Teamleader

Grote bedrijven: Delhaize Le Lion

5. Circular Economy

KMO: No Waste Republic

Grote bedrijven: SAPA by Hydro Building Systems

Twee bedrijven dit jaar bekroond door de publieksstemming

Dit jaar werd het publiek voor het eerst uitgenodigd om tussen 14 augustus en 14 september te stemmen op een kleine of middelgrote onderneming en een groot bedrijf die zij graag wilden steunen.

De eerste twee Trends Public Impact Awards 2026 gaan naar:

KMO: Cera

Grote bedrijven: Chocolaterie Galler

Globale impact

Bovenop de Trends Impact Awards werd ook een Trends Global Impact Award aan een kmo en aan een groot bedrijf toegekend voor het project met de grootste impact in alle categorieën. Revive en Delhaize Le Lion mochten deze prestigieuze prijs in ontvangst nemen.

“Er zijn veel initiatieven rond duurzaamheid, maar met de Trends Impact Awards willen we de meest relevante, objectieve en geloofwaardige wedstrijd zijn. Daarom werken wij samen met twee partners: (1) een academische partner om het methodologisch kader te schrijven, en (2) een consultant met expertise in het uitvoeren van een betrouwbare beoordeling van de ingediende projecten. Het resultaat is indrukwekkend. Meer dan 60 ​ kandidaturen, meer dan 50 ​ genomineerden die een strenge selectie hebben doorstaan tijdens mondelinge verdedigingen voor de juryleden en uiteindelijk 11 winnaars. Iedereen maakt een verschil voor de natuur of de samenleving. Al die inspanningen willen we in de kijker zetten met de Trends Impact Awards. De winnaars en de genomineerden zijn het beste tegengif tegen pessimisme.” – Stijn Fockedey, hoofdredacteur Trends & Trends Z

“Wie vandaag duurzaamheid verankert in zijn bedrijfsvoering, verzekert zijn toekomst op lange termijn. Met de Trends Impact Awards zetten we bedrijven in de kijker die net zo’n langetermijnsstrategie voor ogen houden. Als we de innovatieve oplossingen van de vele inzendingen zien en het engagement dat leeft in de Belgische ondernemingswereld, dan stemt dat positief. De verschillende laureaten vandaag tonen aan dat ze dankzij sterke duurzaamheidsoplossingen waarde ​ creëren in uitdagende tijden. Hun voorbeeld kan en mag hopelijk velen inspireren. ” – Jochen Vincke, partner bij ​ PwC België

“Het model dat ik ontwikkelde is een voorbeeld van backcasting, het tegenovergestelde van forecasting. Met backcasting bepaal je een punt in de toekomst, bijvoorbeeld 2050, en probeer je je zo gedetailleerd mogelijk voor te stellen hoe de ideale wereld eruit zou zien. Je kunt de 17 SDG’s van de Verenigde Naties onderverdelen over de 6 transities in mijn model. De SDG’s zijn echter een beetje eigenaardig. Als 190 landen het ergens over eens moeten worden, krijg je een mengelmoes. Sommige SDG’s zijn problemen, andere zijn oplossingen, maar in de SDG’s vind je wel het drieledige resultaat terug van het milieu, de sociale component en de economie, net als in mijn model. » Wayne Visser, Professor Duurzame Transitie (AMS)

Over Trends Impact Awards

De Trends Impact Awards zijn de jaarlijkse, meest prestigieuze prijzen in België voor grote en kleine bedrijven die strategieën implementeren die een positieve impact op de samenleving hebben en duurzame waarde creëren. De awards werden in 2022 gelanceerd door het nieuwsmagazine Trends en krijgen de steun van PwC België en AMS.

Bron: PwC België