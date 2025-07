Adviesbureau Synergie heeft de 2025 editie van de Inspirerende 40 gepubliceerd tijdens het event Impact on the Beach op donderdag 3 juli. De Inspirerende 40 is sinds 2011 dé jaarlijkse lijst van de meest inspirerende organisaties volgens Nederlanders. Op basis van kwantitatief marktonderzoek onder 5.700 respondenten laat deze lijst zien welke organisaties door het Nederlandse publiek als voorbeeld worden gezien – en waarom.

Greatest Of All Time

“Na 5 jaar op rij nummer één in de Inspirerende 40 (2018 – 2023), was de vraag onvermijdelijk: wat te doen met Too Good To Go? Nee, niet weer de meest inspirerende organisatie? Zijn er dan geen andere voorbeelden? Ja, die zijn er. En ze verdienen ook een podium. Want de Inspirerende 40 is ontwikkeld om voorbeelden voor de toekomst een podium te geven. Hoe meer organisaties daar staan, des te beter het wordt. Nederlanders bepalen de Inspirerende 40 Maar, de Inspirerende 40 is niet onze lijst. We stellen hem slechts samen. Hij wordt bepaald door representatief onderzoek onder Nederlanders. Daarmee ‘rommelen’ kan natuurlijk niet.” De oplossing vonden we in een nieuwe categorie. Na Muhammed Ali, Michael Jordan, Johan Cruyff, Ireen Wüst en Irene Schouten, is er nu ook een Inspirerende 40 Greatest of All Time: Too Good To Go. De eerste en voorlopig enige op deze lijst.

Inspiratie om op te schalen Too Good To Go valt overal op. In 2022 kreeg het een plek in de Times100 lijst met de meest invloedrijke organisaties. Voorlopig is het nog niet klaar. In 2023 redde Too Good To Go met haar gemeenschap vier maaltijden per seconde (wereldwijd). Helaas gaan er nog steeds 40.000 per seconde verloren. Daarom wil het versnellen en opschalen. Genoeg inspiratie en wij blijven Too Good To Go zeker volgen. Vanaf nu dus als Inspirerende 40 G.O.A.T. En ook in de jaren 2024 en 2025 blijft Too Good To Go Nederlanders bijzonder inspireren.”

