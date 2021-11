Dille & Kamille kiest voor Bringly als duurzame bezorgpartner in Nederland, België en Duitsland

Retailer Dille & Kamille gaat online bestellingen CO2-neutraal en op dezelfde dag bezorgen door samen te werken met Bringly, het duurzame verzendnetwerk voor retailers in Europa. De bestellingen worden verwerkt en bezorgd per fiets of elektrische auto vanuit de fysieke winkels van Dille & Kamille in Nederland, België en Duitsland.

Dille & Kamille kiest Bringly voor CO2-neutrale en zelfde dag bezorging vanuit haar fysieke winkels in Europa. “We zijn trots op deze samenwerking met Dille & Kamille, omdat we samen een premium bezorgervaring kunnen aanbieden aan consumenten. Dille & Kamille was op zoek naar een duurzame, snelle en betrouwbare bezorgpartner. Daarnaast sloot onze schaalbare en flexibele IT-oplossing naadloos aan op hun wensen en behoeftes.”, aldus directeur Rajiv Laigsingh.

Bringly en Dille & Kamille zijn gestart met de bezorgservice in 21 steden in Nederland. Naar verwachting sluiten de Belgische winkels later dit jaar aan. Eind oktober opende de retailer ook haar eerste winkel in Duitsland in het Keulse winkelcentrum Keulse Opern Passagen.

“We hebben gekozen voor een samenwerking met Bringly, omdat zij de meest flexibele partij zijn. Het duurzame karakter van Bringly past goed bij een bedrijf als Dille & Kamille, omdat we het belangrijk vinden om onze CO2-uitstoot te verminderen. Met de Europese dekking die Bringly levert, hebben we het aantal bezorgingen flink kunnen opschalen. Samen met Bringly zal Dille & Kamille haar omnichannel-strategie naar het volgende niveau brengen.”, aldus Omnichannel strategie manager Lucien Schut