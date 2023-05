Diligent, de wereldwijde leider in modern bestuur die SaaS-oplossingen biedt voor bestuur, risico, compliance, audit en ESG, kondigt vandaag de lancering aan van Board Reporting for ESG. Dit is een uniek dashboard dat prestatiegegevens combineert met marktinformatie om een volledig beeld te geven van de milieu-, sociale en governance van een organisatie. Board Reporting for ESG is gebouwd op het enige platform dat tools biedt om een organisatie tijdens haar hele Governance, Risk, and Compliance (GRC)-traject te ondersteunen en kan op maat worden gemaakt om de klimaat- en andere ESG-gegevens van een organisatie vast te leggen. Hierdoor kunnen duurzaamheidsprofessionals zich richten op de gegevens die er toe doen, waarbij de rapportage in een eenvoudig te begrijpen formaat wordt aangeboden aan het uitvoerend management en de bedrijfsdirecteuren.

“Het verzamelen en organiseren van een overweldigende hoeveelheid klimaatgegevens is een uitdaging en het presenteren van een duidelijk en overtuigend verhaal aan het bestuur is nog moeilijker”, aldus Amanda Carty, Managing Director ESG & Data Intelligence bij Diligent. “Board Reporting for ESG neemt het giswerk weg bij klimaatrapportage, voorziet uitvoerders van de juiste informatie om te delen en stelt leidinggevenden en bestuursleden in staat het hele plaatje te zien, zodat ze minder tijd kwijt zijn aan het ontcijferen van complexe informatie en meer tijd kunnen besteden aan de juiste inzichten en gegevens om de organisatie vooruit te helpen.”

Board Reporting for ESG heeft voordelen voor zowel functionele leiders als bestuursleden, omdat het verzamelen van gegevens efficiënter wordt, zodat duurzaamheidsprofessionals ongekende duidelijkheid kunnen brengen aan de c-suite en uiteindelijk de bestuurskamer. Functionele leiders kunnen sjablonen aanpassen aan de unieke behoeften van hun organisatie of kant-en-klare rapportagesjablonen gebruiken om de ESG-prestatiegegevens in te voeren die voor bestuurders het belangrijkst zijn.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Rapportagedashboards die klaar zijn voor de raad van bestuur, ontworpen om inzicht te geven in de relatie tussen de bedrijfsprestaties en de perceptie van belanghebbenden over duurzaamheid en ESG.

Vooruitgang ten opzichte van CO2-doelstellingen, peer benchmark informatie en scope 1, 2 en 3 emissies van Diligent ESG, de meest uitgebreide ESG-oplossing op de markt.

ESG-scores van Clarity AI en S&P Global, afgezet tegen branchegemiddelden om inzicht te geven in hoe een organisatie zich verhoudt tot haar concurrenten.

Best practices en trainingsmateriaal voor de presentatie aan het bestuur, inclusief toegang tot Diligent’s toonaangevende Climate Leadership en ESG Leadership certificeringen.

“De SEC dringt erop aan dat raden van bestuur kwalitatief toezicht houden met diepgaande kennis en je kunt niet zomaar een generalist zijn, je moet je laten bijscholen en dat is waar Diligent bestuurders kan helpen”, aldus Catherine Lego, bestuurslid bij Cirrus Logic en Guidewire Software.