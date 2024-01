In 2024 staat er weer genoeg op ons te wachten. We staan met AI op een technologisch kantelpunt. In ons dagelijks gebruik wordt AI mainstream, dit leidt o.a. tot een inflatie aan content en advertenties. De media zal nog meer groeien en alles is algoritmisch. In deze AI storm mogen we niet vergeten waar het allemaal om draait in digitale marketing: frictieloze journeys mét emotie. En ondertussen moeten we ook een nieuwe verhouding tussen planet en profit vinden. Waar moet jij je als professional op focussen komend jaar? Welke uitdagingen en kansen ontstaan? Oftewel: wat zijn de belangrijkste trends voor 2024? In het Digital Marketing Trendrapport van Beeckestijn Business School omschrijft digital strateeg Bart Meerdink de belangrijkste trends voor komend jaar én een AI cheat sheet. Deze zijn tot stand gekomen door het analyseren van 100+ digitale strategieën van B2B, B2C, corporate en mkb-bedrijven. Aangevuld met internationaal onderzoek en een 3-tal interviews met experts uit de markt o.a. van Thuiswinkel en Grow Up Digital. De wettelijke verplichting voor het maken van een duurzaamheidsjaarverslag (de CSRD) is een van de vijf belangrijkste trends.

DIGITAL MARKETING TRENDS 2024

In 2024 wordt duurzaamheid steeds prominenter, met de verplichte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die bedrijven dwingt om hun impact op mens en milieu te rapporteren. Deze verplichting breidt jaarlijks uit, beïnvloedt de hele keten en plaatst kleinere leveranciers onder toenemende beoordeling van grotere partijen met rapportageplicht.

Voor marketeers brengt dit uitdagingen met zich mee, zoals het communiceren van duurzame initiatieven, het oprecht overbrengen van ambitie, het beheren van logistiek en retourbeleid, het implementeren van innovaties en het aanzetten van klanten tot duurzamere keuzes.

AI een grotere rol in e-commerce

De overheid benadrukt de rol van marketeers in de transitie naar een circulaire economie en biedt ondersteuning in kennisontwikkeling en gedragsverandering. In e-commerce zal AI een grotere rol spelen, niet alleen in data-analyse en voorspellingen, maar ook in het verminderen van retourzendingen door schaalbaar en gepersonaliseerd advies.

Ellen de Lange, program manager bij Thuiswinkel.org zegt in het trendrapport het volgende over retouren: “Denk aan je retouren; 10 artikelen bestellen en er 9 terugsturen mag geen normaal consumentengedrag zijn! Kijk naar een maattabel, informeer je goed en lees de reviews. Betaalde retouren zullen vaker de norm worden.”

Net Positive

Duurzaamheid gaat verder dan groene bezorgopties; het draait om bewuster consumeren. Als marketeer heb je de verantwoordelijkheid om consumentengedrag positief te beïnvloeden en bij te dragen aan een Net Positive bedrijfsmodel, waarbij het doel is meer terug te geven aan de aarde en maatschappij dan te nemen.