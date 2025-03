Twee iconen die niet weg te denken zijn uit Rotterdam. Diergaarde Blijdorp en RET zitten in het DNA van de stad. Bovendien zetten de twee organisaties zich dagelijks in voor een duurzame samenleving om zo de planeet beter achter te kunnen laten. Met dit in het achterhoofd hebben beide organisaties dit contract getekend om de toch al nauwe samenwerking verder te verstevigen.

Samenwerking met toekomst

Met de overeenkomst zetten de RET en Diergaarde Blijdorp letterlijk en figuurlijk in een op een duurzame samenwerking.

Erik Zevenbergen, directeur Diergaarde Blijdorp: “Als organisatie met een groene missie en visie, willen we onze bezoekers aansporen om waar mogelijk met het OV te komen. En dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we erg blij met de RET als vervoerspartner. Samen zijn we duurzaam onderweg.”

Met bijna 1,5 miljoen bezoekers per jaar is de Rotterdamse dierentuin een grote publiekstrekker. Iedere bezoeker die er uiteindelijk voor kiest om met het OV te reizen, draagt bij aan de duurzame missie van zowel de Diergaarde als de RET.

Linda Boot, algemeen directeur RET: “Een dagje uit begint al thuis. Daar bestel je de tickets en maak je de keuze voor vervoer. Reizen met het openbaar vervoer is beter voor het klimaat, makkelijker en zo ook onderdeel van een geslaagd dierentuinbezoek. Daarom trekken we als RET graag samen op met Blijdorp om nog meer bezoekers voor het openbaar vervoer te laten kiezen.”

Zichtbaarheid

De samenwerking tussen Diergaarde Blijdorp en de RET wordt ook in het straatbeeld zichtbaarder. Op metrostation Blijdorp zal de in het oog springende bestickering een opfrisbeurt krijgen. Daarnaast zullen metropassagiers dagelijks ondergedompeld worden in een heuse Blijdorp wagon. Een (groene) oase om extra van de rit te genieten. Ook wordt er nagedacht over manieren om de korte wandeling vanaf Rotterdam Centraal en metrostation Blijdorp nog meer onderdeel te maken van het bezoek aan de dierentuin.

Alle windstreken

Diergaarde Blijdorp heeft bezoekers uit het hele land. Velen daarvan komen met de auto. Met RET als vervoerspartner werkt de dierentuin bovendien aan meer mogelijkheden om op drukke dagen de eigen parkeerplaatsen te ontlasten.