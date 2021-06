DHL Parcel investeert bedrijfsresultaat in uitbreiding en verduurzaming

DHL Parcel heeft het aantal in Nederland verwerkte pakketten ruim zien verdubbelen naar meer dan 200 miljoen per jaar. In de eerste 4 maanden van dit jaar zette de groei in het e-commercesegment verder door en bedroeg deze meerdere weken tot 150 % ten opzichte van vorig jaar. Als tweede grote speler in de e-commerce bezorgmarkt groeit DHL daarmee naar een omzet van 1,1 miljard euro. Het goede bedrijfsresultaat wordt grotendeels aangewend voor uitbreiding en verduurzaming van het netwerk.

DHL Parcel kondigt deze maand nieuwe investeringen aan van 350 miljoen voor de komende 3 jaar. Het gaat hier naast de twee eerder aangekondigde nieuwe centrale sorteercentra grotendeels om de bouw van 26 nieuwe CityHubs en de daarbij behorende elektrificatie van de bezorgvloot. Naast deze investeringen maakte DHL in mei bekend het loon van bezorgers in dienst van DHL te verhogen van 12 euro nu, naar 14 euro in 2024 en uiteindelijk naar 14,25 euro, CEO Wouter van Benten: ”DHL herinvesteert daarmee het grootste deel van zijn resultaat in verdere uitbreiding en verduurzaming van het pakketnetwerk. Met de salarisverhoging laten wij bovendien zien dat groei en een goed bedrijfsresultaat weerspiegeld mogen worden in de arbeidsvoorwaarden.”

26 nieuwe CO2-neutrale CityHubs

De 26 nieuw te bouwen CityHubs (zie volledige lijst onderaan dit bericht) maken deel uit van een netwerk van 136 vestigingen. De CityHubs zijn gevestigd aan de rand van alle stedelijke gebieden, waarmee de ‘last mile’ op de meest efficiënte en duurzame manier kan worden uitgevoerd. Op een CityHub vertrekken gemiddeld 90 ritten per dag, waarvan 60 overdag en 30 in de avond, met korte routes met 100 tot 200 adressen. Korte routes stellen in staat snel te verduurzamen omdat ze met elektrische bestelauto’s, cargo-fietsen of andere kleine voertuigen uitgevoerd kunnen worden. Alle nieuwbouw vindt plaats volgens de hoogste duurzaamheidsnormen van BREEAM. De gebouwen zijn gasloos, voorzien van zonnepanelen en er wordt gereden met een volledig elektrische vloot.

De CO2-uitstoot per pakket komt daarmee op circa 300 gram; vergelijkbaar met de CO2-footprint van een kop koffie. Door middel van carbon pricing wordt deze CO2-uitstoot volledig, en in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, gecompenseerd tegen ETS-prijzen. Deze zomer wordt de vloot opnieuw uitgebreid met 500 elektrische bestelauto’s, waarmee DHL met 1200 elektrische bussen de grootste vloot elektrische auto’s in Nederland heeft. In 2025 is de hele last mile vloot landelijk emissievrij. Onderzoek bestempelt online shoppen zeker niet als minder duurzaam dan fysiek winkelen en DHL gaat daar onder de noemer ‘maximaal reduceren en volledig compenseren’ dus nog een stap verder in.

Twee nieuwe sorteercentra

In oktober aanstaande opent in Utrecht een nieuw nationaal sorteercentrum. In mei ging in Dordrecht de eerste paal de grond in voor opnieuw een groot nationaal sorteercentrum dat in oktober 2022 opent. Met deze duurzame sorteercentra komt het totaal aantal sorteercentra in Nederland op 18.

Loonsprong voor bezorgers en maatschappelijke agenda

DHL Parcel werkt in de bezorging met een groot aandeel eigen bezorgers in loondienst. Het bezorgnetwerk is uitgegroeid tot een team van 7.500 bezorgers die dagelijks de meer dan een miljoen pakketten rondbrengen. Door de snelle groei en het goede bedrijfsresultaat is in overleg met FNV en CNV een proces in gang gezet om de arbeidsvoorwaarden van bezorgers mee te laten groeien. De pakketbezorgers maken een flinke loonsprong van 12 euro nu, naar 14 euro in 2024 en uiteindelijk naar 14,25 euro in 2025. Met de loonsverhoging van 6, 25% begin dit jaar komt de totale loonstijging op 25%.

225 jaar sinds oprichting Van Gend & Loos

DHL Parcel vindt zijn roots in het Nederlandse Van Gend & Loos, dat precies 225 jaar geleden werd opgericht. In 2015 werden de activiteiten van Selektvracht binnen DHL geïntegreerd. Binnen de e-commerce activiteiten van de Deutsche Post DHL Group, het grootste logistieke concern ter wereld, is de Nederlandse tak wereldwijd inmiddels de tweede in omvang.

De 26 nieuw te bouwen CityHubs komen in de volgende plaatsen: Almelo, Almere, Amsterdam, Amsterdam-Oost, Amsterdam-Zuid, Apeldoorn, Breda, Den Haag, Ede, Emmen, Geleen, Gouda/Waddinxveen, Groningen, Haarlem, Helmond, Hendrik Ido Ambacht, Hoofddorp, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zaandam, en Zoetermeer.