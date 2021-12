DGB Group onthult nieuwe geavanceerde CO2-calculator en CO2-management tool

Partner



Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB), een toonaangevend bedrijf in herbebossing en CO2-compensatie, kondigt met trots de lancering aan van haar nieuwe emissiebeheerplatform CO2.expert. Het platform stelt particuliere en zakelijke klanten in staat om hun CO2-voetafdruk te meten en geeft aanbevelingen over hoe deze emissies door middel van reductie en compensatie kunnen worden aangepakt.

Het CO2.expert-platform is ontwikkeld om nauwkeurige, betrouwbare en consistente analyse van CO2-emissies te bieden, gecombineerd met een gebruiksvriendelijke, snelle en effectieve interface. CO2.expert verenigt het volledige emissiebeheerproces in één enkel platform om bedrijven en individuen te helpen de koolstofemissies bij te houden en hen in staat te stellen onmiddellijk actie te ondernemen.

Het stelt bedrijven in staat om de CO2-impact van hun bedrijfsactiviteiten te meten en de activiteiten met de hoogste CO2-productie te identificeren. Gebruikers voeren informatie in over hun bedrijfsactiviteiten zoals transport, energieverbruik, brandstoftype en materialen. Het platform voldoet volledig aan de internationaal erkende standaard GHG Protocol en helpt bedrijven om CO2-neutraal te worden.

Meten & Begrijpen Verminderen en vermijden Compensatie van restemissies Showcase & Disclose

Het platform is zo ontworpen dat meerdere gebruikers van een bedrijf er informatie kunnen bijdragen, waardoor er meer overzicht en begrip ontstaat over waar de grootste CO2-impact ligt. Het platform kijkt niet alleen naar de ingebouwde koolstofbesparingen van hergebruik, herschikking en recycling van materialen, maar houdt ook rekening met transport.

Het CO2.expert-platform bevat ook een gebruiksvriendelijke checklist die bedrijven helpt met alle stappen die nodig zijn om PAS 2060, de internationaal erkende specificatie voor CO2-neutrale status, te behalen.

ESG-rapportage

Alle gegevens, grafieken en certificaten van CO2.expert zijn exporteerbaar, waardoor gebruikers in staat zijn ze op te nemen voor interne of externe ESG-doeleinden, bedrijfsrapportage, het aantonen van naleving van de criteria die vereist zijn voor groenfinanciering, beleggers presentaties en offertes documenten .

De informatie die op het platform aan gebruikers wordt verstrekt, levert:

vergelijkbaarheid – het stelt gebruikers in staat bruikbare inzichten te verkrijgen en zichzelf te vergelijken met sectorgenoten

schaalbaarheid – nieuwe locaties kunnen worden toegevoegd naarmate bedrijven groeien voor bedrijfsbrede impact reductie

efficiëntie – het vermindert de inspanning en tijd om uw ecologische voetafdruk te berekenen

Om de kwaliteit te garanderen, heeft DGB samengewerkt met meerdere gespecialiseerde Nederlandse adviesbureaus op het gebied van duurzaamheid, om het platform te ontwikkelen. DGB ontwikkelt een netwerk van distributeurs bestaande uit ESG-consultants die ook toegang krijgen tot het platform.

In een reactie op de lancering van de software zei Peter van der Wal, impact consultant bij DGB: “Wij zijn verheugd om onze klanten en partners een platform te kunnen bieden waarmee de CO2 voetafdruk op gebruiksvriendelijke en gedetailleerde wijze in kaart kan worden gebracht. Dit platform brengt echt transparantie voor organisaties in methodes die voorheen vaak ingewikkeld en kostbaar waren.”

GreenTech Solutions

CO2.expert is het eerste platform dat is ontwikkeld door de dochteronderneming van DGB, GreenTech Solutions, in samenwerking met het zusterbedrijf voor softwareontwikkeling, Statix ​​Artificial Intelligence BV.

DGB werkt aan de uitbreiding van haar reeks van greentech-oplossingen, zoals samengevat op biodiversiteit.space

Op 30 december 2021 publiceert DGB haar operationele statement voor het einde van het jaar en Q4, met een update van de totale ondertekende aankoopovereenkomsten voor CO2-compensatie in 2021, de pijplijn voor projectontwikkeling en outlook voor 2022.