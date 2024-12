Een groenere toekomst voor reizen over de Noordzee komt dichterbij dankzij een nieuwe decarbonisatie-initiatief van ferrymaatschappij DFDS, de Port of Tyne en de Zeehaven IJmuiden. De organisaties hebben een haalbaarheidsstudie gelanceerd om de basis te leggen voor een groene scheepvaartcorridor tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze studie, die loopt tot 30 april 2025, onderzoekt mogelijkheden om de route tussen IJmuiden en Newcastle te verduurzamen. Hierbij wordt gekeken naar de bestaande van haveninfrastructuur en de mogelijkheden om alternatieve brandstoffen aan te leveren, waarbij elektriciteit en groen methanol als optie zijn gedefinieerd. Het project heeft als doel om jaarlijks meer dan 850.000 ton aan CO2-uitstoot te elimineren, een significante bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van DFDS en de net-zero ambities van zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland.

De haalbaarheidsstudie, die wordt geleid door milieukundig adviesbureau en specialist in duurzame scheepvaart Ricardo, vormt een belangrijke mijlpaal in de decarbonisatie-initiatieven van DFDS. Het project legt de basis voor een toekomstige vloot met een kleinere ecologische voetafdruk.

De totale projectkosten bedragen €300.000, waarvan ongeveer €150.000 wordt gefinancierd door de Britse en Nederlandse overheden. Het onderzoek zal zich richten op:

Haalbaarheid van de terminal en haven: Het ontwerpen en simuleren van nieuwe scheepsoperaties, waarbij de focus ligt op het optimaliseren van de terminalcapaciteit, indeling en maritieme infrastructuur, zoals aanpassingen van kades en waterwegen.

Infrastructuurbeoordeling en elektrificatie van terminals: Beoordelen van de gereedheid voor elektrificatie in de terminals van Port of Tyne en Zeehaven IJmuiden, inclusief de installatie van walstroomvoorzieningen en oplossingen voor brandstofopslag.

Toeleveringsketen voor groen methanol: Onderzoeken van inkoopmogelijkheden en het ontwikkelen van de benodigde infrastructuur om een constante aanvoer van groen methanol voor de schepen te waarborgen.

Toetsing regelgeving: Zorgen voor naleving van maritieme regelgeving in het VK en de EU.

Het initiatief kan ervoor zorgen dat laag-emissie transport tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, met bijna emissievrije elektrische of op groen methanol aangedreven veerboten en laadfaciliteiten in de havens, tegen 2030 een realiteit wordt.

Teun-Wim Leene, routemanager bij DFDS, zegt hierover: “Onze samenwerking met de Port of Tyne en de Zeehaven IJmuiden zijn cruciaal voor onze doelstelling om onze impact op het klimaat te verminderen door over te schakelen op alternatieve brandstoffen. Samen delen we de ambitie om te investeren in de ontwikkeling van laag-emissie schepen en de benodigde infrastructuur in de havens. Door ons te richten op uitdagingen zoals de terminalcapaciteit in IJmuiden en het veiligstellen van laag-emissie brandstofbronnen, zetten we belangrijke stappen om te leren hoe we het transport tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland kunnen verduurzamen en de lange termijn toekomst van de route Ijmuiden-Newcastle kunnen waarborgen.”

DFDS is van plan om tegen 2030 zes schepen te bouwen die worden aangedreven door alternatieve brandstoffen, met een focus op elektriciteit, groen methanol en ammoniak.

Matt Beeton, CEO van de Port of Tyne, zegt: “Dit initiatief betekent een enorme stap vooruit in onze duurzaamheidsreis. Het was geweldig om samen met onze partners verder te werken aan onze plannen. De route is een belangrijke verbinding voor de regio en het bredere Verenigd Koninkrijk en ondersteunt zowel belangrijk toerisme als handel.”

“Door deze groene corridor tussen de Port of Tyne en de Zeehaven IJmuiden te realiseren, willen we de CO2-uitstoot tussen Noordoost-Engeland en Europa aanzienlijk verminderen, met als doel jaarlijks tot 850.000 ton CO2 te besparen. Het succes van dit project zal niet alleen meer groene banen in de regio creëren maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van haveninfrastructuur voor elektrificatie en het tanken van geavanceerde, emissiearme schepen.”

Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden N.V. – Port of IJmuiden, zegt: “Dit project is voor ons van groot belang, omdat we de reductie van onze scheepvaartemissies moeten versnellen. Met de bijna ‘nul-emissie’ nieuwe tonnage van DFDS zetten we een belangrijke stap vooruit. Er moet echter nog veel gebeuren aan beide zijden van de Noordzee en dit project helpt enorm om onze doelen sneller te bereiken en te realiseren.”

Matthew Moss, senior consultant duurzame maritieme transport bij Ricardo, zegt: “Groene corridors vormen een belangrijke mijlpaal op de weg naar decarbonisatie van de scheepvaart. Door te focussen op voorspelbare routes en consistente operationele profielen, verlagen ze de drempels voor adoptie en creëren ze momentum voor duurzame verandering.”

De Port of Tyne heeft een blauwdruk voor haven-decarbonisatie opgesteld om de weg naar netto nul te versnellen. Het Clean Tyne duurzame smart port-platform is ontwikkeld in samenwerking met Siemens, Connected Places Catapult, Newcastle University en de North East LEP, met financiering van de Britse overheid. Dit platform speelt een cruciale rol in de decarbonisatie van de haven door scenarioanalyses, businesscases en investeringsplannen te ondersteunen om toekomstige energiebehoeften vast te stellen. Daarnaast stelt het de haven in staat om toekomstige technische, milieutechnische en economische impacten te evalueren.

DFDS neemt het voortouw in veranderingen binnen de maritieme en logistieke sectoren met een klimaatactieplan. Op de korte termijn is het doel om de relatieve CO2-uitstoot van schepen met 45 procent te verminderen tegen 2030 en op de lange termijn streeft het bedrijf naar netto nul uitstoot tegen 2050.