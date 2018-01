Desko introduceert ‘pay per use’ voor meubilair werkplekconcepten

‘Alles wat er in De Uitdaging gebeurt is win-win voor iedereen’ Inspirerend interview met Gerda Geurtsen - oprichtster van @NLuitdaging #verbinden #MVO #match #denkenvanuitoverschot #gemeenschapszin ow.ly/7AwM30hFzLP pic.twitter.com/gjSfE31NpU

Rondje met het team #mvo door het nieuwe pand van @MBOAlmere #Poort Men is onder de indruk! #mooi #superschool! Komende zaterdag open dag en rondleidingen voor iedereen! Kom je ook? #veroveren pic.twitter.com/VEbodFwv2u

Super trots op weer een maatschappelijk verantwoord succes @plussupermarkt #datdoenwedanmaarweer 💪🏻 #mvo #campagnes #lokaal twitter.com/distrifood/sta…

Nuestros especialistas médicos se caracterizan por brindar un servicio de telemedicina cuya bandera es la honestidad con sus pacientes #ExpertoExplica #MVO #salud pic.twitter.com/RrNVasadjk

Op mijn 2e werkdag bij #GPO onderweg naar bespreking duurzaamheidsproject @enschede #zon #MVO #kkkoud #skeel pic.twitter.com/MilFMbZzXu

Mooi inspirerend interview met Gerda Geurtsen van NLuitdaging #verbinden #MVO #betrokken ow.ly/7AwM30hFzLP pic.twitter.com/Ikw9JJbDdi

Meer weten over duurzaam reisgedrag in je organisatie en hoe je dit concretiseert? Schrijf je in voor de innovatiesessie, morgen 10 januari in Amersfoort. bit.ly/2Da6fKH @Rijkswaterstaat @StichtingKAO #CO2-reductie #duurzame mobiliteit @geenhuizenn #MVO #duurzaam beleid pic.twitter.com/X581s2WJt6

Mooie matches op de beursvloer in Harderwijk afgesproken. #HwijkUitdaging . Concrete afspraken zijn gemaakt voor mooie workshops bij Servicepunt vrijwilligerswerk en ouderparticipatie, GGZ en Interaktour. #mvo Ik kijk uit naar de #samenwerking pic.twitter.com/SiPoIMDDzZ

Hoe duurzaam zijn datacenters? Wij namen de verschillende vooroordelen onder de loep! #datacenter #MVO #duurzaam goo.gl/HjxbZS

Het Grote Palmoliedebat op 16 februari, met o.a. @milieudefensie hetnieuwe.viceversaonline.nl/… #mvo

.@ANVR reisondernemingen gaan verdere stappen zetten om #CO2 -emissies reizen te compenseren duurzaam-ondernemen.nl/anvr-r… #mvo pic.twitter.com/IcIkPzcEvb

Mooi gesprek met Michel en Ise (#MvO NL) gehad over samenwerking in het koplopernetwerk. #denieuweeconomieiseral #purpose

How Harvey Weinstein Made Me Optimistic About Sustainability: triplepundit.com/2017/11/harv… via @TriplePundit #mvo #duurzaam #mvo_nl

Reisorganisaties maken CO2-compensatie onderdeel van reispakket nu.nl/klimaat/507942… #MVO

Het is een schande dat #Rutte3 niet terug komt van hun #reces om dit op te lossen! Van #Shell en #exxonmobil kunnen we weinig verwachten omdat zij #mvo klaarblijkelijk zeer laag in het vaandel hebben staan. 😡 twitter.com/martindrent/st…