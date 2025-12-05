Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) heeft de dertigste editie gepubliceerd van de jaarlijkse uitgave ‘Het Jaar Verslagen’. De editie over het boekjaar 2024 staat uitgebreid stil bij de kwaliteit van duurzaamheidsrapportages.

Hoogleraar externe verslaggeving en redactievoorzitter Arjan Brouwer stond bij de presentatie van de dertigste editie stil bij het recente overlijden van Ruud Vergoossen, die in 1995 aan de wieg stond van Het Jaar Verslagen, als uitgave over de kwaliteit van de verslaggeving in Nederland. Vergoossen was nauw betrokken bij de eerste 25 edities van de uitgave en gaf na 2019 het stokje door. Volgens Brouwer is de redactie daarna doorgegaan in zijn traditie, met vooral oog voor good en best practices.

“Goede verslaggeving over duurzaamheid blijft van belang”, benadrukte Brouwer, gelet op de ontwikkelingen rondom het Omnibus-vereenvoudigingspakket van de Europese Commissie dat dit voorjaar werd gepresenteerd. De dertigste editie van de MAB-uitgave staat geheel in het teken van duurzaamheidsverslaggeving. Tijdens een bijeenkomst bij de NBA reikte Brouwer het eerste exemplaar uit aan Angélique Laskewitz, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Overzicht artikelen:

Duurzaamheidsrapportages van de Nederlandse Rijksoverheid – ontwikkelingen van 2023 tot 2024 – René Orij, Robert Vogelsang, Michael Erkens

– René Orij, Robert Vogelsang, Michael Erkens First-year application of the full EU taxonomy – Erik Boonen, Kees Camfferman, Sebastiaan van Dijk, Marina Stanton

– Erik Boonen, Kees Camfferman, Sebastiaan van Dijk, Marina Stanton Companies’ roads to a net-zero greenhouse gas footprint and related disclosure quality in their corporate reports – Ralph ter Hoeven, Leo van der Tas, Tristan Brouwer

– Ralph ter Hoeven, Leo van der Tas, Tristan Brouwer Reporting in circles? How public firms navigate ESRS E5 on the circular economy – Karen Maas, Diane Zandee, Marleen Janssen Groesbeek

– Karen Maas, Diane Zandee, Marleen Janssen Groesbeek Informatieverschaffing over de dubbele materialiteitsanalyse door beursgenoteerde ondernemingen in Nederland – Arjan Brouwer, Deborah Meijn, Kavita Nandram, Katerina de Vries

– Arjan Brouwer, Deborah Meijn, Kavita Nandram, Katerina de Vries Alternative performance measures’ disclosure quality in the 2024 press release and management report – Roy van Duuren, Ralph ter Hoeven

– Roy van Duuren, Ralph ter Hoeven Diversiteit in duurzaamheidsverslaggeving – Arjan Brouwer

