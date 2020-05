Denktank Coronacrisis: maak duurzaamheidsthema’s onderdeel herstelbeleid

deBesteEHBOdoos steunt goede doelen in binnen- en buitenland. Retour gekomen verbandmiddelen schenken we aan hulporganisaties, zoals Bethlehem Helping Hands dat kinderen helpt die lijden aan de huidziekte #EB Epidermolysis Bullosa. #mvo #sociaalondernemen debesteehbodoos.nl/bethlehem-…

😑 im Mad at the Fact That i tried to Figure out Wat Yall was Tweeting about About 🙄🙅🏽‍♀️ #LT #MVO

that Lawn Odell Reigh Topic is Not That Deep... Yall Giving People the Free Publicity & Dont Even Know it #MVO

Ok! 💁🏽‍♀️ Poom with Flight Mileage #LRT #MVO

@onlymaryjanee Get a Stool/Chair.. cuz it cud Take a While...Also, Have a Mirror in the front of U & the Back (Hella Great for seein the Back) #MVO

Not All Hair Dressers Are Created Equally #EnoughSaid #MVO

Het Corporate Social Responsibility Report van Essex staat online! Dit rapport laat de prestaties zien en hoe je CSR kunt integreren in je kernactiviteiten. Super om hier aan te mogen werken! #CSR #MVO #grafischontwerp #duurzaamheid #vastgoed investors.essexapartmenthomes… pic.twitter.com/YPwvqX3rSI

Lees het interessante blog en neem deel aan het webinar op 11 juni @Sustainalize over datavalidatie en -betrouwbaarheid van niet-financiële (duurzaamheids-)informatie! duurzaamheidsverslag.nl/de-bi… #mvo #duurzaam pic.twitter.com/6S1vuGIqjr

Een andere (duurzame) wereld na corona? Bestel het boek 'Anders Verder' en leer van de visies en inzichten van maar liefst 24 interessante personen! duurzaam-ondernemen.nl/boek/a… #mvo #duurzaam #coronanederland pic.twitter.com/GGDGXUvNL9

and idc If U feel #SheRa “is for Kids.” 1st off: i Love comic Themes & Heros. Plus it shows #LGBT Love. Soo yeah, She-Ra is My Go-To Show To Watch #EnoughSaid #MVO

#SheRa Is My Favorite Show #NetFlix #MVO #LGBT About Time I Have a Show for ME 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

We kopen onze dagelijkse boodschappen bij supermarkten. Positie jongeren en vaste contracten verdienen NU aandacht! #mvo #doen 🍀 pic.twitter.com/SArDnKTuu1

AANBOD: Beroepsonderwijs aan Zee heeft ook 7 barkrukken over en biedt deze aan. Welke vereniging / stichting / maatschappelijke organisatie heeft hier interesse in? 👉🏻 Reageren kan tot en met 27 mei: helderseuitdaging.nl/vraag-en… #aanbod #barkrukken #mvo #helderseuitdaging pic.twitter.com/IArX9t4hzf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoeft niet ingewikkeld te zijn / managersonline.nl/nieuws/2114… #MVO pic.twitter.com/FkfpdmanCs