Den Haag is de eerste stad ter wereld die fossiele reclame via de lokale wet verbiedt. De gemeenteraad stemde vandaag voor het initiatiefvoorstel van de Haagse Partij voor de Dieren dat dit verbod regelt. Leonie Gerritsen (PvdD): ‘Den Haag wordt de eerste stad ter wereld die fossiele reclame echt verbiedt. Dit is een belangrijk signaal dat de regeringsstad afgeeft: we moeten af van onze fossiele verslaving.’

Het verbod treedt in werking op 1 januari 2025 en geldt voor reclame voor fossiele producten en diensten zoals vliegvakanties, cruisevakanties, benzineauto’s en gasaanbieders. Over vier maanden zijn deze reclames verdwenen uit de publieke ruimte van Den Haag. Leonie Gerritsen (PvdD): “Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dan past het niet om nog reclame toe te staan voor producten van de fossiele industrie. Gelukkig ziet de gemeenteraad dit nu ook in.”

Lef

Ook Reclame Fossielvrij is verheugd. “Den Haag toont het lef dat nodig is om de klimaatcrisis aan te pakken. Als je af wilt van fossiele brandstoffen, dan stop je met reclames die fossiele brandstofgebruik promoten”, aldus Femke Sleegers. Ze denkt dat vele steden het voorbeeld van Den Haag volgen. “Den Haag laat hiermee zien dat het kan via de lokale wet. Deze beslissing kan wereldwijd een sneeuwbaleffect teweegbrengen.”

Eerdere pogingen

Den Haag deed al eerder pogingen om fossiele reclame te weren. Eerst tevergeefs met een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van reclame-exploitanten. En in 2022 probeerde PvdD ook al fossiele reclame te weren via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de lokale wet. Gemeente Zwolle is nog bezig met een voorstel om het verbod op fossiele reclame via de APV te regelen. Nadat het Zwolse college op een aangenomen motie liet weten het verbod niet in te willen voeren, is de gemeenteraad weer aan zet. Tilburg zet ook stappen naar een APV-wijziging.

Andere steden die fossiele reclame uit de publieke ruimte willen weren, regelen dat via contracten of vrijwillige afspraken met exploitanten. Gerritsen: “Het nadeel daarvan is dat het met een beetje pech wel acht jaar kan duren voordat alle fossiele reclame uit de stad is verdwenen. Met ons voorstel zijn ze volgend jaar verdwenen, een duidelijk signaal aan de stad en de bedrijven.”

Guterres

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres riep in juni 2024 op tot een wereldwijd verbod op fossiele reclame.