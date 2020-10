Den Engelsen Bedrijfswagens compenseert CO2 uitstoot

“Having #ESG competent boards is the first line of defence and a way to stay ahead of changing compliance norms. It is also a way to ensure a more resilient and innovative company with an admirable #sustainability impact.” #corpgov #SDGs #CSR #MVO boardagenda.com/2020/10/02/bo…

Heel goed initiatief van @Omoda Herbruikbare verzendbox, de ecobox! Minder papierverspilling! #duurzaam #mvo

Copiatek bedankt het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College voor hun donatie van afgeschreven ICT. #mvo #onderwijs #hergebruik #leergeld #circulair #duurzaam #samensterk lnkd.in/eGdAEFC

Well founders Day Tomar..i Probly wont be involved with the Festivities...but #TTB 🤘🏾 #TPhiT #AL #ECSU #MVO #1971

Bae Just Goin thru with Her Kids Mann 😕 #AlphaAndOmega #MVO

i know if it aint One Thang ..itz Another 🤦🏽‍♀️😑🙄 #MVO

Het MVO-verslag van CWS is vandaag gepubliceerd! Met duurzame oplossingen bijdragen aan een betere wereld – dat is waar wij voor staan. Lees het verslag: bit.ly/34iulRw. #mvo #duurzaamheid #cleanwellsafe pic.twitter.com/M7kIAVH5hZ

INSCHRIJVING GEOPEND | De winkel is geopend, met n Max van 125 equipes zitten we snel aan de max ✅🏆🚨#29Mei2021 #CO2Neutraal #MVO #Deventer #VoorDieAnder pic.twitter.com/Io9AppqC2c

You are never too young to learn about geology! These students at Look Out Primary School were fascinated by the equipment our scientists use in the field. #Montserrat #Volcano #MVO #Geologist #Geology #Geologyrocks #Science #Geo #Geoscience #Nature #Volcanic #Volcanoes pic.twitter.com/mI2rhq7x6X

Het MVO-verslag van CWS is vandaag gepubliceerd! Met duurzame oplossingen bijdragen aan een betere wereld – dat is waar wij voor staan. Lees het verslag: bit.ly/2G9wt6i. #mvo #duurzaamheid #cleanwellsafe pic.twitter.com/hYm7wXTY5f

Sociaal aanbesteding volgens artikel 2.82 van de aanbestedingswet geeft u de mogelijkheid om sociale ondernemers voorrang te geven. ICT aanbesteden denk dan aan Copiatek. Dank. #mvo #sroi #ict #duurzaam #inclusie #denormaalstezaak lnkd.in/e5eqbMV

Als er plantaardig op het etiket staat lijkt mij vrij duidelijk dat het niet om echte kip en yoghurt gaat. Dus waarom zo moeilijk doen NZO en (euro)parlementariërs? Wil je de planeet redden of niet? #mvo #schnitzelgate #yoghurttroubles

Doe mee en zegt het voort! Wie wil nu niet meepraten over de nieuwe economie? #MVO #MinvdNE twitter.com/mvo_nl/status/…

Ons MVO-verslag is gepubliceerd! Met duurzame oplossingen bijdragen aan een betere wereld – dat is waar wij voor staan. Lees meer over ons duurzaamheidsbeleid in het MVO-verslag: cws.com/nl-NL/duurzaam…. #mvo #duurzaamheid #cleanwellsafe pic.twitter.com/cvrJ2bbuNX

Iedereen met een visie op hoe Nederland moet versnellen richting een duurzamere toekomst kan zich vanaf nu verkiesbaar stellen als Minister van de nieuwe economie! @MVO_NL duurzaam-ondernemen.nl/verkie… #duurzaamheid #mvo pic.twitter.com/QcU4ltNEoX