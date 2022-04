Vandaag heeft Deloitte een aanzienlijke uitbreiding en investering aangekondigd in Deloitte Sustainability & Climate, een wereldwijde praktijk die klanten ondersteunt bij het bepalen van hun weg naar een duurzamere toekomst. Deloitte’s Sustainability & Climate consultants zullen klanten ondersteunen bij het herdefiniëren van hun strategieën, het verankeren van duurzaamheid in hun activiteiten, het voldoen aan belasting-, rapportage- en wettelijke vereisten en hen helpen bij het versnellen van de transformatie van hun organisaties en waardeketens. Deloitte bouwt voort op decennia van dienstverlening aan klanten op het gebied van duurzaamheid en klimaat en verzamelt een van de grootste wereldwijde netwerken van ervaring op het gebied van duurzaamheid, inclusief een investering van US$ 1 miljard in klantgerelateerde diensten, datagestuurd onderzoek, en middelen en capaciteiten.

“Actie ondernemen tegen klimaatverandering en duurzaamheid in het algemeen is geen keuze. Het is een dwingende noodzaak. En we hebben allemaal een rol te spelen. Maar het bedrijfsleven is het best gepositioneerd om hierin het voortouw te nemen”, zegt Punit Renjen, CEO van Deloitte Global. “Wij beschikken over de middelen, vaardigheden en invloed om sterkere en duurzamere gemeenschappen te helpen opbouwen. En het is onze collectieve ecologische en maatschappelijke voetafdruk die de potentie heeft om dit decennium van actie te maken of te breken. Daarom hebben we Deloitte Sustainability & Climate ontwikkeld. Het is onze manier om niet alleen onszelf verantwoordelijk te houden voor het versnellen van de vooruitgang op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en de toezeggingen van het Akkoord van Parijs, maar ook voor het effectief faciliteren van actie in de hele bedrijfswereld.”

De wereldwijde praktijk zal klanten helpen om op schaal te transformeren met de lancering van het nieuwe Deloitte Center for Sustainable Progress (DCSP). In samenwerking met toonaangevende academische, beleids-, bedrijfs- en overheidsorganisaties zal het DCSP-netwerk zich richten op holistisch, resultaatgericht thought leadership, datagedreven analyse en accountability-rapportage om organisaties te begeleiden in hun duurzaamheidstraject.

Deloitte zal ook voortbouwen op zijn inspanningen om individuen mondiger te maken als onderdeel van zijn WorldClimate-strategie door een robuust curriculum van duurzaamheidstrainingen aan te bieden aan alle 345.000 professionals, samen met zijn klanten en leveranciers. Het curriculum zal virtueel en via het netwerk van Deloitte Universities worden aangeboden.

Jennifer Steinmann zal fungeren als de allereerste Deloitte Global Sustainability & Climate Leader. “Wij geloven dat een betere toekomst mogelijk is en dat het bereiken van die toekomst zal afhangen van een diepgaande en blijvende verandering in houding en gedrag,” zegt Steinmann. “Deloitte is vastbesloten om klanten te helpen de stap te zetten van duurzaamheids- en klimaatverbintenissen naar actie. Dat doen we door samen met organisaties een transformatieplan op te stellen, maar ook door samenwerking te stimuleren in een breder ecosysteem – van leveranciers, klanten, beleidsmakers en alliantiepartners in verschillende sectoren.”