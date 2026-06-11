CDP, het wereldwijde systeem voor milieurapportage, heeft vandaag aangekondigd dat het zich zal opsplitsen in twee afzonderlijke organisaties: CDP, een commerciële entiteit gesteund door de wereldwijde investeringsmaatschappij Permira, die milieugegevens en rapportagediensten aan bedrijven wereldwijd zal blijven leveren; en CDP Foundation, een liefdadigheidsorganisatie die de strategische principes voor rapportage zal bepalen op basis van de nieuwste milieuwetenschappelijke inzichten.

Beide organisaties zullen verenigd zijn in een gedeelde ambitie: nieuwe informatie aan het licht brengen, waardoor milieuvriendelijke beslissingen mogelijk worden om toekomstige generaties te beschermen.

Al 25 jaar staat CDP aan de voorfront van milieurapportage en heeft het deze van een bijrol naar een centrale rol in de besluitvorming gebracht. Om de omvang en snelheid van de huidige milieu-uitdagingen en marktverwachtingen het hoofd te bieden, verscherpt CDP zijn focus, waardoor sterkere, wetenschappelijk onderbouwde rapportage mogelijk wordt en er meer wordt geïnvesteerd in technologie om het rapportageproces te vereenvoudigen en nuttigere inzichten voor besluitvorming te leveren.

Voor bedrijven die informatie verstrekken en data-gebruikers betekent dit een meer gefocust CDP met meer capaciteit om te investeren in de tools, datadiensten en inzichten waarop zij vertrouwen om risico’s te beoordelen, veerkracht op te bouwen en hun duurzaamheidsstrategie te onderbouwen.

De CDP Foundation, die aandeelhouder blijft in CDP met vertegenwoordiging in de raad van bestuur, zal het voortouw nemen bij het vertalen van baanbrekende wetenschap naar direct toepasbare methoden voor openbaarmaking en zo de ontwikkeling van de vragenbank van CDP vormgeven. CDP zal zich richten op de implementatie van ’s werelds meest uitgebreide systeem voor openbaarmaking, waarmee positieve informatie over de aarde aan het licht wordt gebracht om de economie van morgen te stimuleren.

De CDP Foundation zal verder kijken dan de standaard marktpraktijken en gebruikmaken van baanbrekende milieu-indicatoren die zijn afgestemd op de gezondheid van de planeet om impact te genereren. Dit nieuwe model geeft de Foundation de mogelijkheid om zich te richten op de behoeften van de planeet en deze te kanaliseren via ’s werelds meest uitgebreide en baanbrekende systeem voor openbaarmaking.

De transformatie naar twee afzonderlijke, maar symbiotische organisaties stelt zowel de CDP Foundation als CDP in staat om even doelgericht, baanbrekend en ambitieus te blijven als CDP was bij de oprichting. Het stelt beide organisaties in staat hun ambitie te verwezenlijken om cruciale data te gebruiken voor positieve besluitvorming op het gebied van de aarde en stelt de CDP Foundation in staat haar charitatieve doelen te blijven nastreven.

De producten, diensten en de openbaarmakingscyclus van CDP voor 2026 zullen tijdens de overgangsperiode zoals gepland worden voortgezet.

Sherry Madera, CEO van CDP, zei: “Dit is een transformatief moment, dat het volgende hoofdstuk markeert in de evolutie van CDP ten dienste van de wereldwijde markten. We verdiepen onze prioriteiten – waardoor CDP sterkere, wetenschappelijk onderbouwde informatie kan verstrekken en nieuwe technologieën kan inzetten om het openbaarmakingsproces te vereenvoudigen. CDP en CDP Foundation zullen verenigd zijn in een gedeelde ambitie. Samen zullen ze een baanbrekend systeem voor openbaarmaking in stand houden dat zal helpen om waardevolle inzichten te ontsluiten voor besluitvorming en zo een positieve economie voor de aarde vorm te geven. Deze samenwerking met Permira zal een duidelijke koers uitzetten voor de toekomst, waardoor de milieugegevens en inzichten van CDP meer waarde zullen leveren aan openbaarmakers, bedrijven, financiële instellingen en andere gebruikers van CDP-gegevens, en zo een betekenisvolle, concrete impact zullen versnellen.”

Katherine Garrett-Cox, voorzitter van de raad van toezicht van CDP, voegde eraan toe: “Innovatie en wetenschap staan ​​centraal bij CDP sinds de oprichting en zullen ons werk blijven leiden – zowel via de CDP Foundation als via CDP zelf. Nu we aan dit volgende hoofdstuk beginnen, samen met onze trouwe supporters en nieuwe partners, stelt dit nieuwe model CDP in staat de cruciale rol die data in de wereld spelen te versterken: impact creëren, duurzame markten bevorderen en toekomstige generaties beschermen.”

Permira, de wereldwijde investeringsmaatschappij, heeft ruime ervaring in het ondersteunen van datagedreven organisaties bij innovatie en groei en zal CDP ondersteunen tijdens de strategische transformatie met verhoogde investeringen in mensen, technologie en productontwikkeling.

Deze samenwerking, waarbij de CDP Foundation aandeelhouder blijft in CDP en vertegenwoordigd is in de raad van bestuur, zal het vermogen van CDP versterken om op grote schaal diensten te leveren aan haar klanten, waardoor de transparantie en data-inzichten voor bedrijven en financiële instellingen wereldwijd aanzienlijk verbeteren.

Permira zet zich al lange tijd in voor duurzaamheid. Het bedrijf heeft een specifieke investeringsstrategie voor de energietransitie ontwikkeld, gericht op het ondersteunen en opschalen van leiders in deze sector door middel van diepgaande expertise in het bouwen van wereldwijde technologie-, data- en serviceplatformen.

Anish Patel, Partner en Co-Head, en Gabriel Andrews, Managing Director – Energy Transition, bij Permira, zeiden: “Nu milieurisico’s de wereldwijde toeleveringsketens en investeringsbeslissingen hervormen, is de behoefte aan betrouwbare data groter dan ooit, en CDP vervult die rol. Als eerste investering van Permira in de energietransitie zal deze samenwerking het vermogen van CDP versterken om betere milieubesluitvorming op grote schaal te ondersteunen, en tegelijkertijd een sterk platform bieden voor het voortdurende werk van de stichting. Permira heeft een sterke reputatie in het ondersteunen van managementteams en organisaties van wereldklasse, en helpt hen hun missie te bevorderen en hun impact te vergroten. We kijken ernaar uit om samen te werken met Sherry en het CDP-team in dit volgende hoofdstuk en zijn dankbaar voor hun vertrouwen.”

Bates Wells en Baker & McKenzie LLP traden op als juridisch adviseurs voor de liefdadigheidsorganisatie CDP, CDP North America en CDP Japan. Rothschild & Co en Alvarez & Marshal traden op als financieel adviseurs voor de liefdadigheidsorganisatie CDP.