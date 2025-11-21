Duurzaamheid blijft een prominente plaats innemen op de agenda van topmanagers. Uit het onderzoek van Deloitte Global uit 2025 onder meer dan 2.100 leidinggevenden in 27 landen – dat nu voor het vierde jaar wordt gehouden – blijkt dat duurzaamheid tot de drie belangrijkste onderwerpen behoort waar internationale bedrijfsleiders zich het komende jaar op moeten richten, naast technologie-adoptie en innovatie, en economische vooruitzichten. De bevindingen van dit jaar laten zowel vooruitgang als complexiteit zien: leidinggevenden blijven investeren en hanteren tegelijkertijd een selectievere, strategischere aanpak van hun duurzaamheidsinitiatieven.

Investeringen gaan door

Drieëntachtig procent van de respondenten gaf aan hun investeringen in duurzaamheid het afgelopen jaar te hebben verhoogd, waarbij 69% een lichte stijging (6-19%) en 14% een significante stijging (≥ 20%) liet zien.

De adoptie van technologie, met name kunstmatige intelligentie (AI), lijkt een steeds grotere rol te spelen. Eenentachtig procent van de respondenten gaf aan AI al te gebruiken om de duurzaamheidsinspanningen van hun bedrijf te bevorderen, met toepassingen op het gebied van monitoring en rapportage, scenarioanalyse, productinnovatie en operationele efficiëntie.

Leiders zien het genereren van inkomsten als een belangrijk bedrijfsvoordeel

Het genereren van inkomsten kwam naar voren als het meest genoemde voordeel voor alle duurzaamheidsacties, gevolgd door resultaten gerelateerd aan compliance, merk en reputatie, en risico en veerkracht. Zeer weinig respondenten (10% of minder) meldden negatieve effecten op de bedrijfsresultaten van hun duurzaamheidsinitiatieven.

Een pragmatisch pad dat bedrijven kunnen volgen

Op basis van jarenlange enquêtegegevens ontwikkelt zich een reeks duurzaamheidsacties die feitelijk een routekaart vormen voor leiders, waaronder:

Implementatie van technologische oplossingen

Gebruik van duurzamere materialen

Ontwikkeling van duurzamere producten en diensten

Implementatie van operationele efficiëntiemaatregelen

Bijhouden en openbaar maken van duurzaamheidscijfers

Sommige acties laten een lichte daling zien na jaren van vooruitgang

Vergeleken met vorig jaar laat de enquête een lichte daling zien in het percentage respondenten dat aangeeft bepaalde duurzaamheidsacties te hebben ondernomen, waaronder:

Het koppelen van de beloning van senior managers aan duurzaamheidsprestaties: 36% versus 43% (2025 versus 2024)

Vereisen dat leveranciers voldoen aan specifieke duurzaamheidsnormen: 38% versus 47%

Vermindering van emissies door de aankoop van hernieuwbare energie: 42% versus 49%.

Deze verschuivingen weerspiegelen mogelijk een selectievere en strategischere aanpak dan een terugtrekking uit duurzaamheidsverbintenissen.

Verschuivende dynamiek

De enquête wijst op een veranderende dynamiek onder druk. In bijna alle belangrijke stakeholdergroepen geven minder respondenten aan dat ze de druk voelen om duurzaamheid na te streven dan in 2022 – bijvoorbeeld aandeelhouders (71% in 2022 tegenover 58% in 2025), besturen (75% tegenover 60%), overheden (77% tegenover 58%) en klanten (75% tegenover 57%). Respondenten geven ook aan dat klimaatverandering nu op korte termijn als minder verstorend voor hun bedrijfsstrategie wordt gezien dan in voorgaande jaren.

Belangrijke vragen voor leiders

De huidige dynamische omstandigheden bieden organisaties de mogelijkheid om hun duurzaamheidsambitie, strategie, investeringen, initiatieven en uitvoering te herevalueren om ervoor te zorgen dat ze zowel hun duurzaamheidsdoelen behalen als de veerkracht van hun organisaties verder vergroten. Om deze inspanningen te begeleiden, kunnen leiders het volgende overwegen:

Welke duurzaamheidskwesties zijn van belang voor hun bedrijf en stakeholders? Welke middelen is hun organisatie bereid en in staat in te zetten? Hoe geduldig is hun organisatie? Hoe geduldig zijn hun belangrijkste stakeholders? Welke mate van risico en onzekerheid kan hun bedrijf verdragen? Wat zijn de afhankelijkheden? Wat zou deze actie vereisen?

De bevindingen van het onderzoek van Deloitte Global uit 2025 weerspiegelen een duurzaamheidslandschap dat zich ontwikkelt en evolueert. Van de adoptie van AI tot verhoogde investeringen: organisaties bouwen vandaag de dag aan veerkracht om de volgende golf van bedrijfswaarde vorm te geven. Veel leiders hebben de mogelijkheid om te beoordelen of hun duurzaamheidsstrategie en -investeringen geïntegreerd zijn met belangrijke prestatiefactoren, materiële risico’s en strategische prioriteiten. Dit helpt ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst waarde en operationele veerkracht blijven leveren.

