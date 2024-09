Vandaag op Duurzame Dinsdag, de eerste dinsdag van september, wordt stilgestaan bij het belang van duurzaamheid en het stimuleren van duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën. Duurzame Dinsdag draagt bij aan de overgang naar een duurzame wereld, maar ook het bedrijfsleven zit niet stil. Uit recent onderzoek van Dell Technologies onder 200 Nederlandse IT- en zakelijke beslissers blijkt dat ook Nederlandse IT- en zakelijke beslissers focussen op een aantal prioriteiten om duurzaamheid te bevorderen. Hun grootste prioriteit is het verbeteren van de energie-efficiëntie (48%). Denk aan het vinden van innovatieve technologische oplossingen om het energieverbruik te verminderen en de efficiëntie van bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

Prioriteiten op het gebied van duurzaamheid

Na het verbeteren van de energie-efficiëntie (48%) staat het minimaliseren van afval en bijdragen aan de circulaire economie op de tweede plaats (47%). Nederlandse bedrijven willen resources verantwoord beheren en de negatieve impact op het milieu verminderen. De derde prioriteit is het inkopen en gebruiken van duurzamere goederen (zoals gerecyclede materialen en recyclebare verpakkingen, 44%). Nederlandse organisaties integreren gerecyclede materialen in hun activiteiten en producten om hun impact op het milieu te verkleinen. Deze resultaten laten zien dat Nederlandse organisaties veel belang hechten aan duurzaamheid in zowel hun bedrijfsactiviteiten als -strategieën.

Er zijn ook uitdagingen

Het onderzoek toont echter aan dat er ook uitdagingen zijn. Ondanks een breed begrip van milieuwetgeving en verwachtingen van transparantie en verantwoordelijkheid van technologieleveranciers, geeft 61% van de Nederlandse organisaties toe dat ze moeite zullen hebben om te voldoen aan deze wetgevingen en de bredere ESG-standaarden (Environmental, Social and Governance). Hoewel veel organisaties zeggen dat ze een duidelijke duurzaamheidsstrategie hebben en prioriteit geven aan het gebruik van duurzame producten, laat het onderzoek zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Slechts 24% van de Nederlandse organisaties gebruikt data om inzicht te krijgen in hun milieu-impact en deze te verkleinen. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering wat betreft het integreren van technologie in duurzame besluitvorming.

Acties om betere resultaten te behalen

Nederlandse business leaders doen wel hun best om betere resultaten te behalen op het gebied van milieubescherming. De resultaten laten een positieve trend zien in het verbeteren van de energie-efficiëntie in de technologiesector:

Experimenteren met as-a-service-oplossingen : 77% van de ondervraagden geeft aan dat ze kijken naar as-a-service-oplossingen om hun IT-omgeving efficiënter te beheren. Ze willen actief betrokken zijn bij het terugdringen van de energiekosten en de ecologische voetafdruk, terwijl ze ook proberen om de prestaties van IT-activiteiten te optimaliseren.

: 77% van de ondervraagden geeft aan dat ze kijken naar as-a-service-oplossingen om hun IT-omgeving efficiënter te beheren. Ze willen actief betrokken zijn bij het terugdringen van de energiekosten en de ecologische voetafdruk, terwijl ze ook proberen om de prestaties van IT-activiteiten te optimaliseren. Alternatieve koeloplossingen gebruiken : 65% van de IT-beslissers zegt dat ze alternatieve koeloplossingen implementeren, zoals lucht- of vloeistofkoeling, om het energieverbruik in hun datacenters te verlagen. Organisaties zijn zich bewust van het belang van energie-efficiëntie in hun IT-infrastructuur en proberen duurzamere oplossingen te implementeren.

: 65% van de IT-beslissers zegt dat ze alternatieve koeloplossingen implementeren, zoals lucht- of vloeistofkoeling, om het energieverbruik in hun datacenters te verlagen. Organisaties zijn zich bewust van het belang van energie-efficiëntie in hun IT-infrastructuur en proberen duurzamere oplossingen te implementeren. AI-inferentie verplaatsen naar de edge: 64% voert AI-inferentie uit aan de edge om de energie-efficiëntie te verbeteren, bijvoorbeeld in slimme gebouwen. Deze gedecentraliseerde benadering van AI kan de belasting van datacenters verminderen en het energieverbruik in realtime optimaliseren

AI en duurzaamheid

Ook mag de impact van generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) op duurzaamheid niet worden vergeten. 62% van de respondenten denkt dat het gebruik van AI hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid in gevaar zal brengen. Organisaties maken zich zorgen over de mogelijke negatieve impact van AI op energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen. Verder denkt 27% van de Nederlandse respondenten dat zorgen over het milieu, zoals het hogere energieverbruik dat nodig is om AI-modellen te trainen (en de bijkomende uitstoot van broeikasgassen) de adoptie van GenAI in de weg staan. Om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en duurzame manier wordt gebruikt, is het dus noodzakelijk om deze problemen actief aan te pakken.