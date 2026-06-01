Duurzaamheid is bij Dekker geen eenmalig project, maar een continu proces. Daarbij komen initiatieven niet alleen van binnenuit: soms is het juist een klant of leverancier die de doorslag geeft. Vorig jaar startte Dekker samen met een grote klant een pilot waarbij werd overgestapt van traditionele diesel naar het duurzame HVO 100. Om nog meer impact te maken zet Dekker nu de volgende stap: vanaf 1 juni 2026 rijdt al het uitgaande transport met eigen Dekker-wagens volledig op HVO 100. Met deze overstap realiseert Dekker een CO₂-besparing van meer dan 1 miljoen kilo per jaar, een significante reductie binnen de totale keten.

De maatregel past binnen de bredere ambitie van het familiebedrijf bij een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Van klantvraag naar structurele keuze

De eerste ervaringen met HVO 100, een hernieuwbare dieselvervanger op basis van afval- en reststromen, werden opgedaan in nauwe samenwerking met één van onze vaste transportpartner. Het besluit om HVO 100 structureel in te zetten voor alle uitgaande vrachttransporten willen we ook zichtbaar maken. Alle vrachtwagens worden voorzien van een herkenbaar logo dat de keuze voor HVO-transport duidelijk communiceert richting klanten en partners.

Transitiebrandstof richting elektrisch transport

Tegelijkertijd kijkt Dekker verder vooruit. In 2026 starten de eerste pilots met elektrisch transport, waarmee ervaring wordt opgedaan met zero-emissie-oplossingen voor de toekomst. HVO 100 fungeert daarbij nadrukkelijk als transitiebrandstof: een praktisch en kostenefficiënt alternatief in de periode waarin volledig elektrisch transport nog niet overal haalbaar is.

“Daar zoeken we steeds naar,” zegt Dekker. “Hoe maken we binnen onze mogelijkheden de meeste impact? Door slimme keuzes te maken, kunnen we onze keukenbladen zo duurzaam mogelijk produceren en leveren, zonder dat dit ten koste gaat van betrouwbaarheid of leverzekerheid.”

Duurzaam leveren als ketenverantwoordelijkheid

Met de overstap naar HVO 100 onderstreept Dekker opnieuw dat duurzaamheid niet stopt bij het product zelf, maar ook zit in logistiek en samenwerking in de keten. Door samen met klanten en transporteurs te investeren in concrete oplossingen, werkt het bedrijf stap voor stap aan verdere CO₂-reductie en een toekomstbestendige manier van leveren