Defensie wint prijs voor duurzame textielaankoop

Het KPU-bedrijf heeft gisteravond in Tallinn in Estland een Procura Award gewonnen. Dat is een internationale prijs voor duurzame verwerving. Het KPU kocht handdoeken, washandjes en overalls met daarin minimaal 10% gerecycled materiaal. Commandant kolonel Harold Jacobs en inkoper majoor John Langeland namen de prijs in ontvangst. Het KPU-bedrijf kreeg de prijs voor de ecologische voetafdruk. Die gaf bij de aankoop de doorslag, niet de prijs.