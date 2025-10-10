Defensie legt voortaan minder nadruk op verduurzaming. “Het nieuwe centrale uitgangspunt is dat gevechtskracht voorop staat en dat duurzaamheid daaraan bijdraagt”, schrijft demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil zich concentreren op twee thema’s, ‘energiezekerheid’ en ‘autonoom doorzettingsvermogen’.

Defensie heeft de duurzaamheidsaanpak geactualiseerd en de duurzaamheidsdoelen uit de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid van 31 januari 2023 herijkt. De energie- en duurzaamheidsopgaven van Defensie moeten namelijk meebewegen met de snelle groei van Defensie. In de antwoorden van 4 maart 2025 op de schriftelijke vragen van JA21 over het persbericht met titel ‘Defensie over op 100% duurzame elektriciteit’ (Aanhangsel van de Handelingen, Tweede Kamer 2024-2025, nr. 1512) is een Kamerbrief over de actualisatie van de uitvoeringsagenda toegezegd.

Het nieuwe centrale uitgangspunt is dat gevechtskracht voorop staat en dat duurzaamheid daaraan bijdraagt. Energie voor varen, vliegen, rijden, vastgoed, kampementen en informatietechnologie is essentieel voor de operationele inzet. De oorlog in Oekraïne laat zien dat de energie-infrastructuur een strategisch doelwit is bij conflicten. Om kampementen hiertegen weerbaarder te maken, zijn autonomere energievoorzieningen nodig. Energiebesparing voor de activiteiten en processen die niet vitaal en missie kritische zijn, draagt hier ook aan bij. Slimme energieoplossingen versterken Defensie, en hergebruik en afvalvermindering dragen bij aan een autonomere militaire operatie. Defensie wil hiermee de logistieke footprint beperken en de risico’s van strategische afhankelijkheid en kwetsbare toeleveringsketens verkleinen.

De focus ligt op twee thema’s: energiezekerheid en autonoom voortzettingsvermogen. Defensie blijft bijdragen aan de bestaande nationale klimaat- en duurzaamheidsopgaven, met hierbij een sterkere verbinding aan de gevechtskracht, waarbij de hoofdtaken van Defensie leidend zijn.

Kernpunten