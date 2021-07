Defensie kiest voor circulaire aanpak Gispen

De duurzaamheidsstrategie van de overheid is erop gericht om in 2050 100% circulair en duurzaam zijn. Ministeries spelen hierbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld door bij de inkoop van nieuw meubilair ook duurzaamheid een doorslaggevende rol te laten spelen. Gispen mag de komende jaren met hergebruikte producten voor Defensie bijdragen aan het behalen van de circulaire doelstellingen. De opdracht is gegund omdat de circulaire ambitie van Gispen overtuigend is ingebed in de interne organisatie en door certificering is geborgd.

Om de duurzaamheidsstrategie van de Rijksoverheid zo efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen en te versnellen, voert de Rijkscategorie kantoorinrichting projecten uit om te zorgen dat circulair inkopen in de praktijk wordt toegepast. Ook namens Defensie heeft de categorie vanuit het Inkoop uitvoeringscentrum van RWS een aanbesteding voor circulair meubilair voor perceel 3 begeleid. Deze is gegund aan Gispen. Sinds november 2020 leveren we voor ten minste vier jaar aan alle defensielocaties, vliegvelden, havens, kazernes en oefenterreinen circulair en refurbished meubilair voor horeca, terrassen, lounges en huiskamers.

Defensie stimuleert hergebruik

Maarten Houdijk, Accountmanager bij Gispen: ‘Defensie wil hergebruik op alle mogelijke manieren stimuleren. Haar doelstelling is zoveel mogelijk meubilair inzetten dat al eerder is gebruikt. Om dat te faciliteren hebben we voor Defensie een speciale webshop ingericht. Defensielocaties kunnen uit deze shop makkelijk en snel circulaire producten kiezen die al een eerder leven elders hebben gehad. Is het gewenste product niet voorhanden dan is het mogelijk dat Gispen van retourgenomen meubilair speciaal voor Defensie een nieuw product refurbisht.’



Circulaire inkoopstrategie van het Rijk

Circulariteit en daarmee het stimuleren van hergebruik staan anno 2020 centraal binnen het Rijk. Dat is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom Defensie kiest voor Gispen. Als strategische contractmanager voor de Rijkscategorie Kantoorinrichting is Marieke van Weerdhuizen medeverantwoordelijk voor de circulaire inkoopstrategie kantoorinrichting voor het Rijk. Zij was betrokken bij de aanbesteding voor Defensie.

Marieke van Weerdhuizen: ‘Wij zijn gecharmeerd van de proactieve en smart aanpak van Gispen. Tijdens de inspirerende sessies kwamen ze tot goede voorstellen. Nieuw in de samenwerking met Defensie is dat het circulaire meubilair reeds een gebruiksperiode heeft gehad bij een andere organisatie buiten het Rijk. Wat ons daarbij zeer aanspreekt, is dat Gispen hiervoor dezelfde garanties afgeeft als voor nieuw meubilair.’

Over Gispen

