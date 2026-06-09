Deepki, de meest vertrouwde SaaS-oplossing voor duurzaamheid in de vastgoedsector, heeft vandaag de officiële uitbreiding naar de Scandinavische en Nederlandse markten aangekondigd. Door een dedicated lokale aanwezigheid in Kopenhagen en Amsterdam te vestigen, biedt Deepki oplossingen die concrete actie mogelijk maken, gebaseerd op auditklare data. Hiermee gaat Deepki verder dan traditionele duurzaamheidsrapportage en richt zich op echte financiële prestaties en de veerkracht van activa.

Met meer dan 11 jaar ervaring en een beheerd vermogen van meer dan € 4 biljoen in meer dan 90 landen, is Deepki uitgegroeid tot een strategische partner voor de sector. Deze uitbreiding komt op een cruciaal moment, nu de Noord-Europese vastgoedsector verschuift van een compliance-gerichte mentaliteit naar een mentaliteit waarin duurzaamheid een primaire drijfveer is voor financiële prestaties en de bescherming van fysieke activa.

Een nieuwe standaard voor “concrete” duurzaamheid

“De uitbreiding naar de Scandinavische landen en Nederland draait om het aansluiten bij de meest geavanceerde groene vastgoedmarkten van Europa”, aldus Vincent Bryant, medeoprichter en CEO van Deepki. “Beleggers in deze regio’s, die honderden miljarden dollars aan activa vertegenwoordigen, zijn de eenvoudige, gefragmenteerde tools ontgroeid door de toenemende complexiteit van portefeuilles en de toenemende druk van regelgeving. Ze hebben nu één compleet platform nodig om deze complexe datasets te beheren. Door met hen samen te werken, lossen we niet alleen een complianceprobleem op, maar bieden we ook de uniforme data-intelligentie die nodig is om de liquiditeit actief te beschermen en de financiële prestaties op lange termijn te maximaliseren.”

Julie Villet, Head of ESG & Innovation bij Mileway, Europa’s grootste vastgoedbedrijf voor last mile logistiek en een Deepki-klant in Europa, licht toe: “We gebruiken het Deepki-platform voor het verzamelen en beheren van duurzaamheidsdata binnen onze portefeuille. Hun platform biedt de zichtbaarheid en inzichten die we nodig hebben om onze rapportage- en operationele doelstellingen te ondersteunen. We waarderen hun vermogen om met grote en gedetailleerde, complexe vastgoedportefeuilles te werken en kijken ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten naarmate ze hun aanwezigheid in de Scandinavische landen en Nederland uitbreiden.”

Over Deepki

Deepki is de meest vertrouwde SaaS-oplossing voor duurzaamheid in de vastgoedsector. Het uitgebreide platform stelt vastgoedeigenaren, investeerders en gebruikers in staat om risico’s te beheren door middel van datagestuurde inzichten, de duurzaamheid en financiële prestaties van hun activa te verbeteren, te voldoen aan de groeiende verwachtingen van investeerders en wettelijke eisen. Het ondersteunt klanten ook bij het ontwikkelen van duidelijke actieplannen voor zowel transitie als aanpassing, en levert tegelijkertijd positieve financiële resultaten op.

Deepki beschikt over zowel ISAE 3000 Type II- als SOC 2 Type II-rapporten, wat de veiligheid, geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van het dataverzamelingsproces garandeert. Dit maakt het proces volledig controleerbaar en voldoet aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen als financiële rapportage.

Het bedrijf ondersteunt momenteel meer dan 600 klanten en 70.000 gebruikers en monitort via zijn platform de duurzaamheidsprestaties van meer dan € 4 biljoen aan beheerd vastgoed (AUM) in meer dan 90 landen. Met meer dan 400 medewerkers helpt Deepki zijn klanten bij de transitie van gebouwen naar duurzaamheid en het verbeteren van de prestaties van meer dan 60 verschillende soorten vastgoed. Het bedrijf bedient klanten zoals Generali Real Estate, PGIM, SwissLife Asset Managers en de Franse overheid. Deepki integreert met aanverwante technologieën en werkt samen met marktleiders via één platform, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en waarde wordt gecreëerd.

In maart 2022 haalde Deepki € 150 miljoen op in een Series C-financieringsronde. Sindsdien heeft Deepki strategische overnames gedaan, waaronder Nooco, een SaaS-oplossing voor ingebedde CO2-uitstoot, Sobre, een SaaS-platform gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie van het mkb, en Fabriq. Het bedrijf heeft ook wereldwijde partnerschappen gesloten met CBRE en Real Asset X, mogelijk gemaakt door PGIM Real Estate. De marktleidende oplossing publiceert tevens de Deepki Index, een unieke jaarlijkse benchmark voor de milieuprestaties van vastgoed in Europa en de Verenigde Staten.