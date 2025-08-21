Verzendverpakkingen van online bestellingen worden slechts eenmalig gebruikt. Het weggooien van nog goede verpakkingen is niet duurzaam en een bron van ergernis van veel consumenten. Daarom introduceren Decathlon Nederland en Boxo nu herbruikbare verzendverpakkingen bij Click & Collect bestellingen.

Circulaire verpakkingen

De groei van online winkelen zorgt jaarlijks voor circa 85 miljoen kilo verpakkingsafval. Verzendverpakkingen belanden na slechts eenmalig gebruik in een energie-intensief recyclingproces. Uit onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt dat 7 op de 10 consumenten zo min mogelijk verpakkingsmateriaal willen ontvangen. Decathlon zet samen met Boxo de eerste stap naar circulaire verzendverpakkingen voor haar online bestellingen.

Hoe werkt het?

Bij Click & Collect worden bestellingen vanuit de webshop verstuurd uit het Decathlon warehouse in Tilburg en geleverd in een van de winkels. Deze orders worden vanaf nu verpakt in de herbruikbare verzendverpakkingen (Boxobags) van Boxo. De klant haalt de bestelling op uit de winkel en de verpakking gaat terug naar het warehouse van Decathlon om opnieuw gebruikt te worden.

Dubbele milieuwinst

Boxobags worden in Nederland geproduceerd van gebruikte big bags uit de voedselindustrie. Na een grondige reiniging transformeren sociale productiepartners deze tot herbruikbare verzendverpakkingen. Hierdoor ontstaat er zinvol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verpakkingen pendelen continu tussen de winkels en het warehouse van Decathlon. Deze combinatie van het hergebruiken van zowel grondstoffen als verpakkingen levert een dubbele milieuwinst op. Hergebruik van big bags vermindert de hoeveelheid plastic bedrijfsafval in Nederland. Daarnaast bespaart het vervangen van gerecycled karton door herbruikbare verzendverpakkingen volgens Fashion for Good (2021) tot wel 90% CO₂-eq uitstoot.

Boomvrije verzendverpakkingen

Recyclingfabrieken voor papier en karton verbruiken miljoenen liters drinkwater en zijn zeer energie-intensief. Hierdoor leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan de CO₂- en stikstofuitstoot in Nederland. Omdat papiervezels slechts enkele keren kunnen worden gerecycled, zijn voortdurend nieuwe vezels nodig waarvoor bomen worden gekapt. Herbruikbare verzendverpakkingen, die tientallen cycli meegaan, zijn daardoor een circulair alternatief voor eenmalige verpakkingen van papier of karton.

Nayeli Oscura, Sustainable Leader Logistics bij Decathlon over de keuze voor herbruikbare verpakkingen: “Herbruikbare verzendverpakkingen zijn de toekomst, daarom zijn we verheugd dat we samen met Boxo onze klanten hiermee kunnen laten kennismaken. Door deze start met Click en Collect zendingen kunnen we bestellingen uit onze webwinkel nu verpakkingsvrij leveren.”

Lucas Hullegie, mede-oprichter van BOXO, is enthousiast over de samenwerking: “We zijn blij dat een gevestigde naam als Decathlon aansluit en het goede voorbeeld geeft. Click en collect is een gemakkelijke manier om te starten en bespaart direct vele wegwerpverpakkingen. We kijken uit naar de reacties van medewerkers en klanten.”