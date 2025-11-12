De groei van de markt voor zonnepanelen is sinds 2024 fors teruggevallen tot een verwacht geïnstalleerd vermogen van 2,08 gigawattpiek in 2025, zo blijkt uit het Nationaal Storage & Solar Trendrapport 2025 van Dutch New Energy Research (DNE). De markt voor batterijopslagsystemen is daarentegen sterk aan het groeien en zal naar verwachting in 2025 oplopen tot 89.200 nieuwe installaties.

Uit het onderzoek van DNE blijkt dat consumenten en bedrijven steeds meer kijken naar geïntegreerde energiesystemen, waarin solar en storage onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom presenteert het onderzoeksbureau dit jaar voor het eerst een Trendrapport waarin storage en solar samenkomen. De markt voor batterijinstallaties ziet dit jaar een stijging van 140 procent ten opzichte van 2024. De residentiële sector is de belangrijkste drijver van deze groei met 87.600 nieuwe batterijsystemen. De totale geplaatste opslagcapaciteit kan dit jaar oplopen tot 1,55 gigawattuur, waarvan 860 megawattuur residentieel, 330 megawattuur in de commerciële en industriële sector en 360 megawattuur op utiliteitsschaal. Dat betekent een groei van 130 procent, met de sterkste toename (260 procent) in de residentiële markt.

Tegelijkertijd stagneert de groei van zonne-energie. Na jaren van groei tot en met 2023 en een al zichtbare daling in 2024, zal de verwachte jaarlijkse toename van het geïnstalleerde zonnepaneelvermogen in Nederland in 2025 mogelijk slechts 2,08 gigawattpiek bedragen; een niveau dat sinds vóór 2020 niet meer is voorgekomen.

“Het succes van de afgelopen jaren heeft voor veel mooie en duurzame energie gezorgd, maar nu moet de markt duidelijk gaan omschakelen en oplossingen gaan inpassen om deze zonne-energie goed te gebruiken. De cijfers laten dit duidelijk zien”, stelt hoofdonderzoeker van DNE Hrvoje Medarac.

De toekomst voor Storage & Solar

Wanneer rekening wordt gehouden met de huidige marktrends, de verwachte groei van zonne-energie en de plannen van TenneT, zou Nederland in 2030 kunnen beschikken over in totaal ongeveer 36,8 gigawattuur aan batterijopslagcapaciteit. Hiervan wordt naar schatting 14,6 gigawtatt gerealiseerd in de residentiële markt, 12,1 gigawattuur in de commerciële en industriële sector en 10,1 gigawattuur op utiliteitsschaal.

Voor zonne-energie schetsen de scenario’s uiteenlopende paden. In het laagste scenario groeit de markt jaarlijks slechts met circa 1,8 gigawattpiek; in het hoge scenario, bij krachtig stimulerend beleid, kan dit oplopen tot 2,6 à 2,9 gigawattpiek. Het basisscenario gaat uit van ongeveer 2,3 gigawattpiek per jaar.

“Door kortetermijndenken en wisselend overheidsbeleid raakte het vertrouwen in zonnepanelen verloren. Nu laat de sector zijn innovatieve kracht zien en worden we weer relevant. Overal staan slimme ondernemers op die zonne-energie inzetten om grote problemen aan te pakken, zoals geopolitieke afhankelijkheid en overbelasting van het stroomnet door de groeiende stroomvraag”, stelt Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar.

Mark Harbers, voorzitter van Techniek Nederland: “We zijn op weg naar een toekomst waarin de consument geen omkijken meer heeft naar het eigen energieverbruik. Zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s en huishoudelijke apparaten werken samen via één slim energiemanagementsysteem dat bepaalt wanneer het verstandig is om stroom op te slaan, te gebruiken of terug te leveren. De volgende fase in de energietransitie is aangebroken.”