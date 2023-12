Op de Nationale Conferentie Brede Welvaart 2023 zijn voor het eerst de Chief Value Officer van het Jaar Awards uitgereikt aan de 5 meest impactgedreven CFO’s van Nederland. Deze leiders zijn de koplopers die maatschappelijke waarde verankeren in de kern van de besluitvorming. Juryvoorzitter Jeroen Smit: ‘De vijf winnaars laten als moedige pioniers zien welke kant het op moet.’ De winnaars zijn: Danny Benima (CFO Stedin), Walter Bien (CFO Alliander), Erwin Bziuk (CFO Lidl Nederland), Vivienne de Leeuw (CFO Havenbedrijf Rotterdam) en Jan Huij (CFO Tony’s Chocolonely).

De CVOs worden geprezen voor de transparantie in de positieve en negatieve maatschappelijke impact die de eigen organisatie creëert. Ook tonen ze leiderschap in het verankeren van maatschappelijke impact in investeringsbeslissingen, strategie, interne CO 2 -prijzen en het vinden van regeneratieve verdienmodellen. Tenslotte worden de CVOs gekenmerkt door hun inzet voor samenwerking en het betrekken van andere organisaties bij het verhogen van de standaard voor impact binnen de eigen sector. Hun uitzonderlijke leiderschap, strategische vooruitziendheid en toewijding aan duurzame, meervoudige waardecreatie maken hen tot geschikte kandidaten voor deze prestigieuze erkenning.

Jeroen Smit, de voorzitter van de jury voor de award: “Over tien jaar is het vak van Chief Financial Officer natuurlijk uitgestorven, dan zorgt de Chief Value Officer ervoor dat de impact op mens en milieu centraal staat in het bepalen van winst van verlies. De vijf winnaars van de eerste CVO van het Jaar Award laten als moedige pioniers zien welke kant het op moet.”

Werner Schouten, directeur Impact Economy Foundation: “Om de transitie naar een fundamenteel duurzame economie te versnellen, is het van cruciaal belang dat we maatschappelijke impact topprioriteit maken. Dit vereist in het bijzonder nieuw leiderschap van de CFO die naast financiële waarde ook maatschappelijke waarde, zoals gezondheid, klimaat en biodiversiteit, centraal moet stellen in elk besluit. Deze CVOs laten als koplopers zien hoe grote ondernemingen méér impactgedreven kunenn zijn.”

Over de Chief Value Officer van het Jaar Award

De Chief Value Officer of the Year Award is een initiatief van de Impact Economy Foundation, in samenwerking met SeederDeBoer en de Baak, om de meest impactgedreven CFO’s in de spotlight te zetten. Een CVO is een impactgdreven CFO die maatschappelijke impact topprioriteit maakt in de strategie, organisatie én sector. Een CVO stuurt niet alleen op financiële waardecreatie, maar op maatschappelijke waardecreatie (de combinatie van sociaal, menselijk, natuurlijk en financieel kapitaal) voor alle stakeholders (medewerkers, samenleving, klanten en partners).

Selectieproces

Het selectieproces voor de winnaars van de CVO van het Jaar Award was een rigoureus en grondig proces. Tijdens Q1 en Q2 van 2023 konden CFO’s (> 250 medewerkers, C-level) via de website worden genomineerd. Uit deze nominaties heeft een hoogwaardige, bestaande uit Jeroen Smit, Jellie Banga, Hans Reus, Enaam Ahmed Ali en Mijntje Lückerath-Rovers, een eerste selectie gemaakt. shortlist. Gedurende de zomer is er achtergrondonderzoek gedaan naar de CFO’s op de shortlist. In de laatste selectiestap interviewde de jury de laatste groep genomineerden voordat de jury de 5 winnaars van de CVO van het Jaar Award selecteerde.

Klik hier voor het juryrapport.

Over de Impact Economy Foundation

De Impact Economy Foundation heeft tot doel de transitie naar een Impact Economie te versnellen door sociale waardecreatie te integreren in de kern van elke organisatie, en daarmee een markt te creëren die werkt voor de common good.