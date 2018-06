De uitdagingen van de nieuwe economie: de donuteconomie in de praktijk

Deze week is de populaire econoom Kate Raworth in Nederland om aan de Tweede Kamer én in een aantal publiekslezingen de noodzaak uit te leggen van het bouwen aan een nieuwe economie. De betekeniseconomie – de beweging die een economie voorstaat die de rechten van ieder mens en de grenzen van onze planeet centraal stelt – groeit explosief. Bedrijven zoals Tony’s Chocolonely en De Vegetarische Slager storten zich met succes op het nastreven van een maatschappelijke missie. Toch gingen afgelopen week ook twee van deze bedrijven failliet: Granny’s Finest en WakaWaka. In het boek Pioniers van de nieuwe welvaart vertellen impactondernemers openhartig over de uitdagingen en dilemma’s die zij op hun pad tegenkomen.

Schrijvers Kees Klomp & Nadine Maarhuis vertellen: ‘Veel mensen voelen dat we naar een nieuwe economie toe moeten, maar de ondernemers die wij in ons boek een podium geven brengen die economie daadwerkelijk in de praktijk. Hun ervaringen en de twee recente faillissementen laten zien dat we ons middenin een systeemtransitie bevinden waarin er nog van alles wringt en schuurt. Aan de ene kant willen steeds meer politici, wetenschappers, ondernemers én consumenten een bedrijfsleven dat de maatschappelijke betekenis vooropstelt. Aan de andere kant blijft het voor veel bedrijven enorm schipperen om de delicate balans te vinden tussen impact maken en geld verdienen’.

Kees Klomp is een van de voorvechters van de betekeniseconomie van het eerste uur, hij was eerder te zien in de populaire Tegenlicht-uitzending Het rendement van geluk en hij is directeur van het SMO (Stichting Maatschappij & Ondrneming), de zakelijk-maatschappelijke denktank van de Erasmus Universiteit. Klomp en Maarhuis maken in hun boek inzichtelijk welke uitdagingen er zijn als je aan een bedrijf bouwt dat bijdraagt aan het mainstream maken van die nieuwe economie. Want het nastreven van een dubbele of driedubbele bottom line is natuurlijk veel moeilijker dan het runnen van een bedrijf dat maar één doel heeft: geld verdienen.

Dit jaar bestaat SMO 50 jaar evenals de Club van Rome. Kees Klomp zal daarom samen met Bas de Leeuw (lid van de Club van Rome) op het 18de Nationaal Sustainability Congres op 8 november optreden.

Het boek Pioniers van de nieuwe welvaart is de donuteconomie van Raworth in de praktijk, en is daarmee dé essentiële schakel om beter te begrijpen hoe we een economisch systeem waarin mens en planeet centraal staan kunnen realiseren.

