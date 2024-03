De RWS FM Community Circulaire Bedrijfsvoering is officieel van start is gegaan! Op 27 februari zijn vertegenwoordigers van meer dan 20 organisaties samengekomen in het LEF Center voor de officiële kick-off! De community bouwt voort op het succes van de Buyer Group Facilitair en de Koplopersgroep Facility Management. Tijdens de kick-off zijn waardevolle inzichten en lessen uit de vorige groepen gedeeld en besproken hoe deze geïntegreerd zullen worden in de community. In co-creatie geeft het gezelschap vorm aan de werkgroepen en themasessies voor het komende jaar.

Met een focus op thema’s zoals afvalscheiding, inclusie, ketentransparantie, minder consumptie van spullen, regeneratie en innovatieve samenwerkingsmodellen, streven ze ernaar een kantelpunt te bereiken dat de gehele FM-sector inspireert tot duurzame vernieuwing. De ambitie luidt dan ook:

De komende 2 jaar werken wij in de keten van onze FM Community aan circulair Facility Management, welke wij zullen verankeren in een ondertekend actieplan richting regeneratief FM, waarbij we een social tipping point (25% van de markt) willen bereiken met onze (inkoop) kracht!

De kernelementen die deze ambitie ondersteunen zijn: circulariteit als doel, regeneratie als droom, systeemverandering, coalitievorming, en het borgen van de community. Dit programma behartigt zowel de individuele als organisatorische belangen van haar deelnemers; dit houdt in dat er wordt ingezet op persoonlijke inspiratie en kennisuitwisseling, innovatie, en de ontwikkeling van samenwerking & groei. Ze streven naar het creëren van win-win situaties en het boeken van concrete resultaten.

Om een social tipping point te bereiken hebben ze zo veel mogelijk inkopende en aanbiedende organisaties nodig! Sluit je aan bij de voorhoede van organisaties die nu al meedoen: Vitam, ISS Facility Services, Vermaat, PWC, FMN, Vebego, Haagse hogeschool, Universiteit Utrecht, CSU, Technische Universiteit Eindhoven, Lucas Onderwijs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Dienst Justitiële Inrichtingen, Facilicom, Tauw en Join Program. Het project FM Community – Circulaire Bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door PHI Factory in opdracht van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ben jij gepassioneerd over het maken van een duurzame impact en wil je bijdragen aan het Facility Management van de toekomst? Meld je aan via vangbuitenshuis@rws.nl