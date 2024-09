Ontwikkelaar RE:BORN heeft de herontwikkelingsplannen van de Scheveningse Pier bekendgemaakt. Na een participatietraject van twee jaar met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden, is de gezamenlijke ambitie om van De Pier in Scheveningen de meest duurzame Pier op zee te maken. Dit betekent o.a. een groene en vernieuwde entree via het Pierplein, een openbaar park op het uitwaaidek van De Pier en het gebruik van vooral duurzame materialen en energiezuinige installaties. RE:BORN wil daarnaast de grandeur van weleer terugbrengen zodat passanten, recreanten en verblijfsgasten de historische betekenis van De Pier kunnen herbeleven.

Het vernieuwde ontwerp omvat o.a. een mix van retail, entertainment, een kleinschalig familiehotel, een viersterrenhotel en een multifunctionele ruimte voor zowel cultuur als conferenties voor 500 personen. Het iconische reuzenrad blijft een belangrijke plek op De Pier innemen en er wordt een uitgebreide spa en wellnessruimte gerealiseerd. Met een vernieuwd dynamisch programma wordt De Pier het gehele jaar, dus ook in de wintermaanden, relevant voor de economie van Scheveningen. De verbouwing van De Pier start – na overeenstemming met het Haagse college en de gemeenteraad – begin 2026. Het streven is na een jaar de wandelpromenade weer te openen, waarna de eilanden één voor één volgen. De vernieuwde Pier zal naar verwachting in 2028 weer volledig open zijn voor het publiek.

Impressie vernieuwde Pier – Aanzicht Noord door architectenbureau UNStudio.

Herontwikkelen binnen bestemmingsplan

Sinds de opening in 1961 heeft De Pier talloze bezoekers aangetrokken die genieten van de unieke sfeer, het uitzicht op zee en de diverse evenementen. Het is verankerd als een dierbaar, sociaal en cultureel ontmoetingspunt voor zowel inwoners als toeristen. Met de herontwikkelingsplannen wordt dit gevoel vergroot.

Saman Mohammadi, CEO en partner van ontwikkelaar RE:BORN licht de plannen toe: “De Pier wordt ontwikkeld in de huidige kaders binnen het bestemmingsplan, met uitzondering van de hotel- en kantoorfunctie en het reuzenrad. Ons streven is om zo het unieke karakter van De Pier uit te breiden en veelzijdiger te maken. Om de toekomst van De Pier te waarborgen, richten we ons vooral op duurzaam bouwen. Daarnaast zal de vernieuwde Pier bijdragen aan de economische groei van Scheveningen en zorgen voor sociale cohesie in de regio. Wij zorgen ervoor dat De Pier als het ware wordt herboren.”

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling) benadrukt het belang van de Pier voor de stad: “De Pier is een icoon, voor Scheveningen en Den Haag met internationale bekendheid. Die willen we behouden voor de stad en toegankelijk houden voor iedereen. De Pier mag weer gaan bruisen. We zijn blij dat er partijen zijn die hier nu de schouders onder willen zetten. De huidige situatie is niet lang meer houdbaar. Letterlijk, want op een aantal plekken is de constructie van de Pier in slechte staat. We komen binnen een aantal weken met een reactie op deze toekomstvisie voor de Pier.”

Participatietraject

In 2022 startte het herontwikkelingsproces met een uitgebreid participatietraject om de wensen van bezoekers, ondernemers, belanghebbenden en bewoners te inventariseren. Via interviews, enquêtes en gesprekken zijn de wensen en behoeften in kaart gebracht. Mohammadi benadrukt: “Dit participatietraject was geen verplichting, maar we vonden het belangrijk om de gemeenschap te betrekken bij de toekomst van De Pier. Wij bouwen om (van) te houden en willen graag dat de omgeving – omwonenden en ondernemers – dat ook doen”.

De uitkomsten van het participatieonderzoek hebben geleid tot zes kernpunten voor de verdere ontwikkeling: 1) het versterken van het beeldmerk van Scheveningen en Den Haag als stad aan zee, 2) gratis toegankelijk voor iedereen, 3) een gevarieerd programma, 4) een duurzame en toekomstgerichte aanpak, 5) goede bereikbaarheid en 6) passende toevoegingen aan het iconische geheel. Deze zes kernpunten gelden als uitgangspunt voor de ontwerpplannen van architectenbureau UNStudio.

Ben van Berkel, Oprichter en Principal Architect van UNStudio licht toe: “Duurzaamheid staat in alle facetten van de planvorming voorop. Het moet een aantrekkelijk en toekomstbestendig ontwerp zijn. Dit zie je terug in het voorgestelde functioneel en flexibel ruimtegebruik het hele jaar door voor iedereen. Op alle stedenbouwkundige niveaus hebben wij het plan naadloos ingepast in de omgeving.” Na de presentatie van de plannen aan de raadscommissie – naar verwachting in oktober 2024 – kunnen eind dit jaar de volgende stappen worden gezet in de herontwikkeling van De Pier.

Links: Impressie vernieuwde Pier Aanzicht Zuid door architectenbureau UNStudio.

Rechts: Impressie vernieuwde Pierplein door architectenbureau UNStudio.

Toekomst waarborgen

De herontwikkeling van De Pier richt zich sterk op het neerzetten van een dynamisch programma dat 365 dagen per jaar en 24 uur lang activiteiten mogelijk maakt. Hierdoor is De Pier het gehele jaar door aantrekkelijk voor passanten, recreanten en verblijfsgasten. Het streven is een energiezuinige Pier te creëren om een duurzame toekomst te waarborgen. Het omvat onder andere het gebruik van duurzame en hergebruikte materialen en energiezuinige installaties, gecombineerd met een functievrije indeling van de ruimtes. Dit betekent dat De Pier zich in de toekomst eenvoudig kan aanpassen aan de veranderende tijdsgeest.De belangrijkste verandering is de volledige benutting van de mogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan waardoor er een icoon ontstaat van maar liefst 35.000 m2 aan functievrije ruimtes. In de op 10 september gepresenteerde herontwikkelingsplannen is duidelijk dat de eilanden qua uitstraling meer verbonden worden met elkaar en de bogen en arcades van weleer terugkomen in het nieuwe ontwerp.

Op het Innovatie eiland komt er onder het Reuzenrad een grote multifunctionele ruimte, die zowel voor congressen als cultuur kan worden gebruikt. Het Entertainment eiland krijgt o.a. een observatiedek, een restaurant/nachtclub, co-working ruimtes alsmede entertainment functies voor jong en oud. Op het Verblijfseiland komt er o.a. een groen zeedak park, een viersterrenhotel en een wellness /spa die toegankelijk is voor eenieder. De wandelpromenade blijft voorzien van een uitwaaidek, retail en ondersteunende horeca waaraan een kleinschalig familiehotel met 33 kamers wordt toegevoegd. Tenslotte zal de entree via het Pierplein flink worden aangepakt, waardoor De Pier meer opgaat in de omgeving en een natuurlijke uitstraling krijgt.

Impressie vernieuwde Pier door architectenbureau UNStudio.

Raouf Jarmo, mede-partner van ontwikkelaar RE:BORN is trots: “Als ‘Haagse’ jongens is het geweldig om de kans te krijgen je eigen stad mooier en duurzamer te maken! Saman is opgegroeid in Zoetermeer, ik ben geboren in Den Haag en woon daar nog steeds. Het geeft een enorme voldoening om de Pier herboren te laten worden. De Pier is een icoon van de stad en zit in menig hart, ook in die van ons!”. Over De PierDe Pier van Scheveningen is sinds 1961 een begrip en een icoon aan de Nederlandse kust. Met zijn unieke mix van entertainment, horeca, en evenementen biedt De Pier het hele jaar door een dynamische ervaring voor bezoekers van alle leeftijden. De Pier herbergt nu nog een foodboulevard met een divers aanbod aan restaurants, bars, terrassen, winkels en luxueuze hotelsuites. Bovendien is De Pier een populaire locatie voor congressen, seminars en (bedrijfs)feesten.

In de komende periode zal De Pier zich herontwikkelen om te voldoen aan de eisen van de tijd, met toegankelijkheid, duurzaamheid en een eigentijdse uitstraling als centrale pijlers. De Pier blijft vooralsnog dagelijks geopend vanaf 10.00 uur en de toegang is gratis.