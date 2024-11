Museon-Omniversum viert haar gezamenlijke 160-jarig bestaan. Ter ere van het jubileum opent het museum een vernieuwde tentoonstelling op de benedenverdieping, gericht op de circulaire economie. De collectie inspireert bezoekers om beter om te gaan met de aarde en biedt bezoekers praktische handvatten om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Het in 1904 opgerichte Museon fuseerde bijna drie jaar geleden met Omniversum, dat al sinds 1984 het grootste koepeltheater in de Benelux is. Dit maakt dat zij samen 160 jaar bestaan. “Wij zijn trots dat we al zo lange tijd nieuwe generaties inspireren om zich in te zetten voor een leefbare aarde,” aldus Peter de Haan, directeur van Museon-Omniversum. “Museon-Omniversum benadrukt het belang van het herstellen van de balans tussen mens en natuur en toont creatieve en hoopgevende oplossingen. Op de vernieuwde benedenetage ontdekken bezoekers interactief hoe we materialen van de toekomst samen met de natuur ontwikkelen en toepassen. De ‘Superdierenarena’ toont bijvoorbeeld hoe je van de krachten van dieren leert en inspiratie uit de natuur haalt. Terwijl het ‘Machtige Materialenplein’ focust op circulariteit door te laten zien hoe we met zo min mogelijk nieuwe grondstoffen en afval kunnen werken.”

Pijlers van Hoop

Onderdeel van de volledig vernieuwde benedenverdieping zijn de ‘Pijlers van Hoop’. De twee pijlers van acht meter hoog vormen de imposante entree en bestaan uit herbruikbare materialen en eigen collectiestukken. De Haan: “De entree is een eerbetoon aan biodiversiteit en menselijke vindingrijkheid. De ene pijler toont de biosfeer, met dieren en planten en inspirerende verhalen uit de natuur, terwijl de andere de technosfeer vertegenwoordigt: alles wat door de mens gemaakt is. Deze pijler toont duurzame materialen van de toekomst, die symbool staan voor menselijke creativiteit. De ongelijke verhouding tussen de twee pijlers toont de noodzaak om de balans tussen natuur en technologie te bewaren. De pijlers inspireren tot actie en geven een hoopvol signaal: de veerkracht van de natuur en de creativiteit van de mens bieden aanknopingspunten om het tij te keren.”

Duurzaam educatief karakter

De thema’s waar de nieuwe opstellingen uit bestaan, sluiten aan bij de bredere missie van Museon-Omniversum. De Haan: “Museon-Omniversum speelt met haar duurzame educatieve karakter een belangrijke rol in de stad en het museum-landschap. Musea zijn van groot belang voor de sociale en educatieve ontwikkeling. Met onze collectie spelen we daarom in op de veranderingen in de wereld en bieden we bezoekers praktische handvatten voor een duurzamer leven. Zo kunnen zij daadwerkelijk actie ondernemen en hun steentje bijdragen. Deze hoopvolle benadering, die ook terug te zien is in de Pijlers van Hoop, past bij onze missie.”

Over Museon-Omniversum

Als instituut voor Cultuur en Wetenschap vervult Museon-Omniversum een programmering voor het hele gezin die de wereldwijde wonderen van de planeet weergeeft. De VN-werelddoelen voor 2030, om de aarde een betere plek te maken, vormen de basis van onze programmering. Door middel van museale collectie, films, activiteiten en andere programmering biedt Museon-Omniversum haar bezoekers praktische handvatten om bij te dragen aan een duurzame toekomst en zet haar netwerk van partners, wetenschappers en ondernemers in, om samen te leren en te dóen.