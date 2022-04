De NKC heeft op de website een CO2-calculator gelanceerd, waarmee camperaars kunnen berekenen wat de CO2-uitstoot is van een camperreis. In de berekening van deze ecologische voetafdruk worden niet alleen de kilometers, maar ook het verblijf en de activiteiten op de plaats van bestemming meegenomen. Op basis van het meetresultaat geeft de tool ook praktische tips over energiezuinige alternatieven die goed zijn voor zowel planeet als de portemonnee. Ook kunnen camperaars hiermee de CO2-uitstoot van een reis vergelijken met die van andere manieren van reizen.

De NKC-CO2-calculator hoort bij het duurzaamheidsprogramma waarmee de NKC zich in 2022 primair richt op het thema schoner rijden. De online tool is ontwikkeld in samenwerking met de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

“Meten is weten”, zegt programmaleider duurzaamheid Gerben Hardeman, van de NKC. “Doordat de CO2-calculator inzicht biedt in de impact voor het milieu, helpt de tool camperaars om groenere keuzes te maken. Door vandaag te beginnen met schoner rijden en milieubewuster te camperen, kunnen we aan het eind van de rit samen het verschil maken voor de generatie camperaars van morgen. Het uiteindelijke doel is dan ook een gezond, groen en CO2-neutraal camperklimaat. Dat is ambitieus en we beseffen dat er nog een lange weg te gaan is, maar bij de NKC willen we de eerste kilometers richting dat doel graag stimuleren. We zijn dan ook blij dat we in Milieu Centraal een samenwerkingspartner met diezelfde ambitie gevonden hebben.”

Mariken Stolk, expert duurzame mobiliteit bij Milieu Centraal: “De tool die we samen met de NKC speciaal voor camperaars hebben ingericht, geeft inzicht in de opties die zij hebben om de klimaatimpact en het brandstofverbruik te verlagen.” Hardeman: “Behalve dat energiezuinig rijden voordelen heeft voor de planeet, leidt het ook tot lagere kosten. Rustig rijgedrag kan tot wel 10 procent brandstof besparen. Zuinig rijden doe je bijvoorbeeld door vroegtijdig op te schakelen, niet harder dan 100 kilometer per uur en zo veel mogelijk met een contante snelheid te rijden. De calculator geeft ook advies over dergelijke energie- en kostenbesparende alternatieven gedurende het vervoer, verblijf en de activiteiten van een camperreis.”

Over NKC

De NKC is Europa’s grootste camperclub. Als consumentenplatform behartigt de NKC de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto. Met de internationale Campercontact-app faciliteert de NKC ruim twee miljoen Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats.