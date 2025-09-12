De Landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde afgelopen maandag in met een verbod op het gebruik van termen als “burger”, “worst” en “steak” voor plantaardige voedingsmiddelen.

Het voorstel (amendement 645) van de Franse parlementslid Celine Imart bracht het onderwerp weer tot leven, nadat het in 2020 door de plenaire vergadering van het Parlement was verworpen. Eind vorig jaar oordeelde het Europees Hof van Justitie in het nadeel van de Franse regering over dit onderwerp, omdat de huidige EU-wetgeving voldoende was om consumenten te beschermen tegen mogelijke misleidende etikettering. Leden van de Landbouwcommissie lijken het echter oneens te zijn met het Hooggerechtshof van de EU.

“Er zijn geen gegevens die de stelling ondersteunen dat consumenten in de war raken door plantaardige hamburgers, worstjes of andere alternatieven”, aldus Rafael Pinto van de Europese Vegetarische Unie (EVU), eraan toevoegend: “Beleidsmakers blijven dit non-issue aankaarten, terwijl het voor burgers gewoon geen probleem is. Integendeel, een verbod op het gebruik van deze termen zal de boeren die grondstoffen zoals erwten of soja produceren, de bedrijven die innoveren met nieuwe producten, schaden en de transparantie voor de consument belemmeren door het gebruik van onbekende namen.”

Het voorstel werd opgenomen in een gerichte herziening van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO), die bedoeld was om de positie van boeren in de toeleveringsketen te versterken. Hoewel een discussie over plantaardige benamingen in dit dossier niet was voorzien en sommige beleidsmakers het buiten de reikwijdte achtten, kreeg het goedgekeurde amendement een meerderheid bij de stemming. Net als in 2020 zal de discussie nu worden verplaatst naar een stemming in de plenaire vergadering met alle leden van het Parlement.

Voor de EVU: “Deze stemming toont een kloof tussen de behoeften van burgers en de prioriteiten van beleidsmakers. Tussen wetenschap en beleid. Het druist ook in tegen de doelstellingen van de EU om innovatie te bevorderen, bureaucratie te verminderen en de voedselzekerheid te vergroten. We roepen de leden van het Parlement op om deze tekst in de plenaire vergadering te verwerpen.”

De stemming vindt plaats enkele dagen nadat een van Europa’s hoogste wetenschappelijke raden, de European Academies Science Advisory Council (EASAC), een rapport publiceerde waarin beleidsmakers worden aanbevolen om de steun voor vleesalternatieven te vergroten vanwege klimaat-, gezondheids- en voedselzekerheidsredenen.

Desondanks heeft de Europese Commissie ook een soortgelijk voorstel gepubliceerd, gericht op een verbod op het gebruik van 29 woorden voor plantaardige voedingsmiddelen. Hoewel beschrijvende termen zoals “burger” of “worst” van de lijst van de Commissie zijn uitgesloten, zou het gebruik van termen zoals “kip”, “varkensvlees”, “rundvlees” of “spek” nog steeds verboden zijn. Het is onduidelijk wanneer de discussie over dit voorstel zal plaatsvinden en hoe het zal interageren met de huidige discussie in het Parlement, maar de politieke repressie tegen vleesalternatieven gaat door.