Uit de honderden duurzame initiatieven die het afgelopen jaar zijn ingediend, heeft onze jury er zeven geselecteerd die kans maken op een van de Duurzame Dinsdag prijzen. Deze initiatieven krijgen op 3 september de gelegenheid om zich te presenteren aan de jury en het publiek in Nieuwspoort. Uiteindelijk zullen er drie prijzen van € 10.000 en een publieksprijs worden uitgereikt, waarmee we hopen dat de winnende initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen.

De genomineerden voor de Duurzame Dinsdag prijzen van 2024 zijn:

– Biocompact vacuümtoiletten

Biocompact zet zich in om onnodig waterverbruik in de sanitaire ruimte te voorkomen. Met de vacuum toiletsystemen die op vrijwel alle grote festivals in Nederland gebruikt worden, is het mogelijk om mobiele toiletten te realiseren zonder chemicaliën. Ook gebruikt een vacuümtoilet maar 0,8 liter per spoeling, waarmee het een duurzame, hygienische en comfortabele oplossing is voor het traditionele spoeltoilet.

– D2D Water Solutions

Door te faciliteren in decentrale watervoorziening, kunnen we de centrale watervraag verminderen en kunnen huishoudens en bedrijven waterneutraal of zelf waterpositief worden. D2D Water Solutions wil het voor iedereen mogelijk maken om direct toegang te hebben tot schoon drinkwater en zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Dit doen ze met de ontwikkeling, productie en verkoop van waterzuiveringssystemen, waarmee mensen veilig drinkwater kunnen maken uit onbetrouwbaar leidingwater, regenwater, gezuiverd afvalwater of zeewater.

– Duurzaam Zelfvoorzienend Pampus

Forteiland Pampus neemt zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie. Het eiland is het eerste publieke erfgoed in Nederland dat zelfvoorzienend opereert, gebruikmakend van circulaire principes en zonder fossiele verbranding. Opwekking van energie vindt nu bijvoorbeeld plaats door zon, wind en biovergisting en door middel van een smart grid wordt de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk gebruikt en opgeslagen in de vorm van waterstof.

– Gloovy

Gloovy biedt het eerste volwaardige alternatief voor de huidige wegwerphandschoen. Wereldwijd worden er alleen al in de zorg- en schoonmaakbranche jaarlijks miljarden handschoenen gebruikt, weggegooid en uiteindelijk verbrand. Dit resulteert in een enorme belasting voor het milieu. Gloovy heeft daarentegen de eerste duurzaam geproduceerde, recyclebare wegwerp handschoen van Europa ontwikkeld.

– PaperWise

PaperWise geeft landbouwafval een tweede leven in de vorm van milieuvriendelijk en sociaal verantwoord papier en karton, gemaakt de stengels en bladeren die overblijven na de oogst. De milieu impact is 47% lager dan papier van bomen en 29% lager dan recycled papier. PaperWise wordt geproduceerd in fabrieken in India en Zuid Amerika die van grote betekenis zijn voor de lokale communities aldaar; het fabricageproces is gericht op veiligheid, zero waste en behoud van ecologie.

– Give a shit

Een initiatief van Broodje Poep, waarbij boeren één keer per jaar aan burgers vragen om hun poep te doneren. Na een aantal grote successen in de afgelopen jaren met onder andere een aangenomen motie en de Kamervragen, weet Give a shit de aandacht te trekken voor een schonere bodem en een andere kijk op bemesting en het gebruik van menselijke reststromen.

– Groente- en Fruitbrigade

Gezond eten van verse en pure producten zoals groente en fruit is vaak lastig, vooral voor mensen die weinig geld hebben. De Groente & Fruitbrigade redt iedere week een grote variëteit aan partijen groente en fruit bij telers en handelaren, en levert dat kosteloos aan voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland.

Klik hier voor een overzicht van alle initiatieven die zich dit jaar hebben aangemeld.