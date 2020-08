De (duurzame) ondernemersdromen van Wesley Dos Santos

De 29 jarige Kaapverdische Wesley dos Santos richtte al ruim vóór zijn dertigste drie succesvolle bedrijven op: zijn eigen sneakermerk Diversité Footwear , het circulair boot-verhuurbedrijf iKapitein en zijn online bedrijf UniekCV. In zijn boek ONDERNEMEN ALS EEN BAAS, dat op 1 september verschijnt, beschrijft hij hoe hij al vanaf zeer jonge leeftijd aan het ondernemen was en welke secret ingredients hij gebruikte om zijn (jonge) ondernemersdromen uit te laten komen.

‘Het klinkt misschien gek, maar op mijn elfde was ik al ondernemer. Met klasgenootjes ruilde ik kleurplaten tegen Flippo’s en niet veel later verkocht ik gedownloade muziek, games en software aan familie en vriendjes.’

Wesley interviewde tijdens het schrijven van zijn boek andere ondernemende geesten als Jandino Asporaat, Winston Bergwijn (Winne), Colette van Eerd (Jumbo), Michel Muller (Picnic), Emms (hiphop-band Broederliefde) en voetballers Anouk Hoogendijk en Soufiane Touzani.

Over Diversité Footwear

Diversité Footwear is a Rotterdam-based fashion brand that grows by giving back. Established in 2015 by founders Wesley dos Santos en Adilson Araujo.

Functional designs, local production, exclusive collaborations, eco-friendly materials and growing by giving back. This is the manifesto of Diversité. Our mission is to become world’s best-scoring fashion brand in the Giving Back Index.

EXPERIMENTAL

Every year we design four contemporary collections inspired by urban architecture and culture. A mix of street and chic.

We love to collaborate with other companies or artists to make a collection. Every year we launch at least four exclusive co-creations in limited numbers.

As go-getters we believe in functionality. You can style our products in several ways to guarantee high costs per wear.

TRANSPARANT

We have carefully selected our manufacturers. Our shoes are produced in Portugal (Felgueiras).

To reduce our ecological footprint we work together with the most eco-friendly production company; Bolflex.

We have nothing to hide from consumers and retailers, we reveal our real costs and our margins.

GIVE BACK

Every year we adopt a primary school in Cape Verde. For each sold pair we make sure one child gets educated for one year.

We want to inspire 25.000 people each year by sharing our knowledge and experiences through events, lectures and workshops.

We use eco-friendly recycled soles, produced with 70% of recycled rubber to reduce our footprint.

Over Wesley Dos Santos (29 jaar)

Wesley is een jonge Rotterdamse ondernemer met Kaapverdische achtergrond die voor zijn dertigste meerdere succesvolle bedrijven oprichtte. Hij won hiervoor meerdere ondernemersprijzen (zie hieronder).

Wesley geeft in samenwerking met de Willem de Kooning Academie workshops ‘How to start your own shoe brand’ aan studenten. Hij geeft regelmatig lezingen, o.a. TEDxRotterdam en coacht (jonge) aankomende ondernemers om hun dromen waar te maken.

Ondernemersprijzen die Wesley Dos Santos heeft gewonnen

Wesley won in 2018 de RET Aardig Onderweg Award (AOA) – voor ondernemers die de regio Rotterdam een stukje mooier, slimmer en duurzamer hebben gemaakt.

– voor ondernemers die de regio Rotterdam een stukje mooier, slimmer en duurzamer hebben gemaakt. Hij won in 2018 de FunX Media Business Awar d – voor gedreven jonge ondernemers met een bijzonder concept.

d – voor gedreven jonge ondernemers met een bijzonder concept. In 2019 stond hij op nummer 4 in De Kleurrijke Top 100 – invloedrijke en kleurrijke Nederlanders die het verschil maken met hun werk, persoonlijkheid en visie.

– invloedrijke en kleurrijke Nederlanders die het verschil maken met hun werk, persoonlijkheid en visie. Vorige maand heeft hij te horen gekregen dat hij in de DJ 100, de Duurzame Jonge 100 staat, 100 jonge ondernemers, young professionals en studenten die aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is.

Ondernemen als een baas

Wesley Dos Santos is van mening dat we ons bij het ondernemen moeten focussen op de vaardigheden die ons tot mens maken. Een essentiële set vaardigheden voor de huidige en toekomstige economie die niet te vervangen zijn door technologie. Hij noemt deze vaardigheden zelf tinkeren, hosselen en circulair denken.

TINKEREN: ga (en blijf) spelen met je ideeën, keep your mind open en blijf experimenteren.

HOSSELEN: creëer beweging, zoek naar creatieve ideeën om je doel te halen en onderneem actie, ga het gewoon doen!

CIRCULAIR DENKEN: geef terug!, niet alles hoeft meteen iets op te leveren, het komt vanzelf weer bij je terug.

