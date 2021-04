De Duurzame Dinsdag koffer 2021 is geopend! Dien jouw duurzame idee of initiatief in.

De inschrijving voor de 23e editie van Duurzame Dinsdag is geopend. Heb jij een duurzaam, innoverend en onderscheidend idee of initiatief, meld je aan!

Wat is Duurzame Dinsdag?

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven.

Dien je idee hier in