De circulaire en innovatieve oplossing voor de werkplek van morgen: Ritswand!

Flexibel, schaalbaar en circulair. Drie factoren die normaal gesproken niet vanzelfsprekend zijn als het om kantoorindeling gaat. Maar wel met de komst van Ritswand. Met de unieke ritsbare belcellen en office cabins creëer je voortaan in een handomdraai flexibele werkplekken, stilteruimtes en vergaderlocaties. Die bovendien oneindig herbruikbaar zijn. Gewoon, door te ritsen! De uitdaging van huidige, open kantoorruimtes? Er is een gebrek aan geschikte plekken om in alle rust te werken, bellen of vergaderen. Ritswand biedt de oplossing met duurzame en innovatieve wandsystemen waarmee je in no-time een office cabin of belcel neerzet. Zonder ingrijpende, bouwkundige aanpassingen en eenvoudig mee te verhuizen. Op deze wijze kun je flexibel omgaan met je werkruimte, bij uitbreiding of verhuizing.

Flexibele kantoorindeling & circulaire oplossing

Ritswand speelt niet alleen in op de steeds nadrukkelijkere wens van ondernemingen, om wat betreft huisvesting zo flexibel en schaalbaar mogelijk te zijn. Er is ook oog voor circulaire ambities. Voor Ritswand staat herbruikbaarheid van toegepaste materialen met stip op 1 en er is bovendien de mogelijkheid tot huur. Ritswand draagt hiermee bij aan duurzaam en circulair bouwen en reikt andere ondernemers dé circulaire oplossing aan op het gebied van kantoorindeling.

Ritsbare wanden met subsidie

De uit duurzaam aluminium vervaardigde modules van Ritswand staan los van vloer, wand en/of plafond en worden door middel van ritsen met elkaar verbonden. Zo bouw je units of zogenaamde ‘cubicles’ met flexibele scheidingswanden. Voorzien van eigen stroom- en verlichtingssystemen en meerdere klimaat- en/of ventilatie-oplossingen. Vanuit financieel oogpunt is het bovendien zeer aantrekkelijk om te kiezen voor Ritswand. De RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verleent subsidies aan bedrijven die producten van Ritswand aanschaffen.

400m2 bedrijfsruimte voor ritswand

Veel ondernemers hebben inmiddels deze circulaire oplossing voor een ideale werkplek ontdekt. Om aan de toenemende vraag naar de producten te kunnen voldoen, is Ritswand recent verhuisd naar een nieuwe én grotere locatie aan de Flevolaan in Weesp.