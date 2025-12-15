In 2024 verbruikten datacenters 5 100 GWh elektriciteit, oftewel 4,6 procent van het totale elektriciteitsverbruik van Nederland. Dit is gelijk aan het elektriciteitsverbruik van bijna 2 miljoen woningen. Hiermee zet de toename van het elektriciteitsverbruik van datacenters door, zij het wat minder sterk. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

In Nederland staan ongeveer 200 datacenters, waarvan de meeste rondom Amsterdam. Er bestaan verschillende typen datacenters: naast de grote van cloudproviders en techbedrijven, hebben sommige bedrijven en instellingen (zoals universiteiten en ziekenhuizen) eigen faciliteiten voor grootschalige dataopslag en -verwerking. Deze laatste groep is in dit bericht niet meegeteld; deze cijfers gaan alleen over de elektriciteitsaansluitingen waarvan het datacenter de hoofdactiviteit is.

De elektriciteitslevering aan deze datacenters is ten opzichte van 2021 met 37 procent gestegen tot 5 100 GWh. Het percentage ten opzichte van het totale elektriciteitsverbruik van Nederland steeg van 3,3 procent in 2021 naar 4,6 procent in 2024. Deze toename is kleiner dan tussen 2018 en 2021. Toen nam de elektriciteitslevering aan datacenters nog met 58 procent toe.

Vooral toename elektriciteitsverbruik bij grote datacenters

De toename in elektriciteitslevering aan datacenters is vooral te zien bij de groep grote datacenters met een totale levering van meer dan 10 GWh. Deze groep van ongeveer 45 datacenters is gezamenlijk goed voor ongeveer 90 procent van de totaal geleverde elektriciteit aan datacenters. Over de laatste jaren is het aantal grote datacenters ongeveer gelijk gebleven, maar de totale elektriciteitslevering aan deze groep datacenters is wel toegenomen. Binnen deze groep wordt dus steeds meer elektriciteit verbruikt.