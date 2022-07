Plastic. We hebben er onze buik vol van. Het is slecht voor het milieu en ook voor de mens zelf die het via voeding en cosmetica binnenkrijgt. Dat de plasticberg een probleem is, zal niemand meer doen verbazen, maar hoe is dat zover gekomen? Om het probleem echt te begrijpen, is geschiedenis nodig en dat is precies wat Daniël Poolen – auteur van Tot over mijn oren in het plastic – aanhaalt in zijn boek. Niet alleen vertelt hij over de negatieve kanten van plastic anno nu, óók beschrijft hij waarom het product halverwege de vorige eeuw zo populair werd. Hij gaat zelfs verder terug in tijd: de uitvinders van plastic komen uit Meso-Amerika. Duizenden jaren geleden haalden ze een plastic-achtig goedje uit de rubberboom om er van alles en nog wat mee te maken.

Fast forward naar nu: het vervuilende aspect van synthetische kunststof wordt goed begrijpbaar door Poolens uitleg over wat plastic precies is, hoe het wordt gemaakt, waar we het allemaal tegenkomen en waar al dat plastic heen gaat. En natuurlijk bespreekt de auteur ook manieren om de plasticberg kleiner te maken.

Kortom, ‘Tot over mijn oren in het plastic’ is een urgent boek voor wereldverbeteraars en ook een perfect boek voor de Kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen.

Plasticexpert Daniël Poolen werkt als Directeur Duurzame Schuldkapitaalmarkten bij de Rabobank. In het verleden maakte en presenteerde hij verschillende NPO-programma’s over plastic en duurzaamheid voor zowel kinderen als volwassenen. De krachtige illustraties zijn gemaakt door Merel Corduwener. Zij illustreert voor diverse dagbladen zoals de Volkskrant en NRC Handelsblad.

