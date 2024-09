Uit de honderden duurzame initiatieven die het afgelopen jaar zijn ingediend, heeft de jury van Duurzame Dinsdag prijzen er zeven geselecteerd die kans maakten op een van de Duurzame Dinsdag prijzen. Deze initiatieven kregen op 3 september de gelegenheid om zich te presenteren aan de jury en het publiek in Nieuwspoort. D2D Water Solutions, Gloovy en Groente & Fruitbrigade werden daar tot winnaars verkozen en kregen elk een cheque van € 10.000. Een speciale vermelding is er voor Biocompact die de publieksprijs in de wacht sleepte met een hele goede presentatie.

D2D Water Solutions

Door te faciliteren in decentrale watervoorziening, kunnen we de centrale watervraag verminderen en kunnen huishoudens en bedrijven waterneutraal of zelf waterpositief worden. D2D Water Solutions wil het voor iedereen mogelijk maken om direct toegang te hebben tot schoon drinkwater en zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Dit doen ze met de ontwikkeling, productie en verkoop van waterzuiveringssystemen, waarmee mensen veilig drinkwater kunnen maken uit onbetrouwbaar leidingwater, regenwater, gezuiverd afvalwater of zeewater.

Gloovy

Gloovy biedt het eerste volwaardige alternatief voor de huidige wegwerphandschoen. Wereldwijd worden er alleen al in de zorg- en schoonmaakbranche jaarlijks miljarden handschoenen gebruikt, weggegooid en uiteindelijk verbrand. Dit resulteert in een enorme belasting voor het milieu. Gloovy heeft daarentegen de eerste duurzaam geproduceerde, recyclebare wegwerp handschoen van Europa ontwikkeld.

Groente & Fruitbrigade

Gezond eten van verse en pure producten zoals groente en fruit is vaak lastig, vooral voor mensen die weinig geld hebben. De Groente & Fruitbrigade redt iedere week een grote variëteit aan partijen groente en fruit bij telers en handelaren, en levert dat kosteloos aan voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland.

Biocompact

Biocompact zet zich in om onnodig waterverbruik in de sanitaire ruimte te voorkomen. Met de vacuum toiletsystemen die op vrijwel alle grote festivals in Nederland gebruikt worden, is het mogelijk om mobiele toiletten te realiseren zonder chemicaliën. Ook gebruikt een vacuümtoilet maar 0,8 liter per spoeling, waarmee het een duurzame, hygienische en comfortabele oplossing is voor het traditionele spoeltoilet.