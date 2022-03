CSU en Golden Green Hotels hebben een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend. De keten exploiteert drie hotels en opent medio mei een vierde vestiging. Alle hotels liggen aan of nabij de Schipholweg in Leiden, een gebied dat wordt herontwikkeld tot de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Beide organisaties vonden elkaar op de thema’s duurzaamheid en goed werkgeverschap.



Kwaliteit en continuïteit

Onder de Golden Green Hotels vallen Tulip Inn met 52 kamers, Golden Tulip met 103 kamers en Ibis met 118 kamers. CSU gaat de schoonmaakwerkzaamheden verzorgen van alle hotelkamers en algemene ruimten. Ook de linnenlogistiek neemt CSU voor haar rekening. Voor het ‘groene hotel’ The Vic dat later in het jaar opent, voert CSU na de complete opleverschoonmaak ook alle schoonmaakwerkzaamheden uit. Operationeel Directeur Dennis Tuin over de keuze voor CSU: “Voor ons is een goede prijs-kwaliteitverhouding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook continuïteit is in deze tijd een belangrijk thema. Het behouden van gekwalificeerde medewerkers is een uitdaging en CSU heeft ons overtuigd van hun hoge kwaliteit en inzetbaarheid van voldoende medewerkers. CSU brengt goed werkgeverschap in de praktijk, getuige haar certificeringen en erkenningen door brancheorganisaties. Dat geeft ons veel vertrouwen.”

Duurzaamheid en welzijn als kernwaarden

De locaties van Golden Green Hotels liggen op een bijzondere plek die bekend staat als de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Hierin ontketenen overheid, samenleving en economie een groene revolutie. “The Vic past uitstekend in dat concept”, aldus Tuin. “Zo maken we voor de geluidsisolatie gebruik van gerecyclede materialen. Het feit dat CSU voor haar bedrijfskleding hetzelfde doet, bevestigt dat we op één lijn zitten.” Over ‘recycling’ gesproken: tijdens de lockdowns schakelde de hotelketen de koks van het Golden Tulip in om de kamers van het Ibis te schilderen. Tuin: “Net als CSU moesten ook wij creatief zijn om onze eigen medewerkers te kunnen behouden. Het gaat immers om mensen, hun perspectieven en hun welzijn. Wij zijn blij met een partner als CSU die ook het welzijn van haar medewerkers op één zet.”

Kansen voor schoonmaakmedewerkers

Het nieuwe partnership met alle locaties van Golden Green Hotels is voor CSU de eerste samenwerking met de Leidse hotelketen. CSU is in staat geweest om een groot deel van het bestaande team over te nemen en deze schoonmaakmedewerkers mooie opleidings- en doorgroeimogelijkheden te bieden. We zijn trots op deze nieuwe opdrachtgever en kijken uit naar een plezierige samenwerking.

Over Golden Green Hotels

Golden Green Hotels is een familiebedrijf, opgericht in 1992. De Golden Green Hotels, bestaat momenteel uit drie hotels met drie verschillende merken. Op 1 mei opent The Vic, een nieuw concept met 54 kamers en de vierde vestiging van de keten. Alle hotels kenmerken zich door uitstekende service, gastgerichtheid en persoonlijke aandacht voor zowel zakelijke als leisure gasten. Alle hotels bevinden zich in Leiden, midden in het historisch centrum van de stad en tegenover het Centraal Station. De belangrijkste steden in de Randstad zijn binnen een half uur reizen te bereiken.